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Politika

Noter, MHP'nin olağanüstü kongresine 656 delegenin katıldığını onayladı

MHP Genel Merkezi, 495 delege imzasının bulunduğunu söylemişti

21 Haziran 2016 00:16

Ankara 13. Noterliği MHP'nin 6. Olağanüstü Kongresi'ne 656  delegenin katıldığını onayladı. Böylece muhalifler salt çoğunluğu aşmış oldu. 

Kongrenin yapıldığı salonda saat 14.00’te 752 delege sayısına ulaşıldığı söylenmişti. Ancak MHP Genel Merkezi, delege sayısına ilişkin bir açıklama yaparak, "Bize ulaşan bilgiye göre noter tasdikli delege imza sayısı 495" iddiasında bulunmuştu. Bu gelişmenin ardından Ankara 13. Noterliği, "MHP kurultayı için şu ana kadar 657 imza aldık, kontrol amaçlı sayım sürüyor. Tasdik işlemi pazartesi günü yapılacak" diye bildirmişti.

Kurultay’da toplantı yeter sayısı (salt çoğunluk) için 606’ya yakın delegenin bulunması gerekiyordu. MHP'nin 1187 delegesi bulunuyor. 

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