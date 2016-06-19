MHP’de muhaliflerin dediği oldu; delegenin büyük darbesi sonrası Bahçeli 10 Temmuz’da aday olacak mı?

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) Devlet Bahçeli yönetimi ve muhalefetin başvurularıyla alınan karşılıklı mahkeme kararlarıyla yılan hikâyesine dönen olağanüstü kurultay, Yargıtay kararının ardından Çağrı Heyeti'nin davetiyle bugün Ankara’daki Büyük Anadolu Oteli’nde gerçekleşti. Kurultayda, tüzük değişikliğine yönelik muhaliflerin 14 önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

Olağanüstü kurultayda yapılan tüzük değişiklikleri kadar kritik önem taşıyan gelişme, Bahçeli'ye rakip olan genel başkan adaylarıyla birlikte kurultaya katılan delegelerin sayısı oldu. Toplam 1198 delegesi bulunan MHP'de 800 civarında delegenin rakip adaylarla hareket etmesi "Bahçeli'ye darbe" olarak yorumlanıyor. Olağanüstü kurultaya delege katılımının, 10 Temmuz'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayın da Bahçeli aleyhine sonuç doğuracağını en yüksek ihtimal olarak ortaya koyduğu yorumları yapılıyor. 10 Temmuz'da delegelerin yarısından fazlasının oyunu alamamaları hâlinde ilk turda seçilemeyen adayların ikinci turda kendi aralarında uzlaşma sağlamaları durumunda, MHP'de yaklaşık 19 yıldır süren Bahçeli döneminin sona ereceğine kesin gözüyle bakılıyor.

1 Kasım seçimlerinde alınan yenilginin ardından büyük bir kriz yaşayan MHP'yi olağanüstü kurultaya götüren Çağrı Heyeti, toplantı sürerken "1198 delegesi bulunan MHP'de noter onaylı 752 delegenin hazirun listesine imza attğını" açıkladı. Muhalifler Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 10 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurula katılmayı da olağanüstü kurultay kararı olarak kabul ettiler.

"Bahçeli, kurultayın iptalini isteyecek"

Tüzüğün üçte iki çoğunluğa ulaşan delegelerin desteğiyle muhaliflerin isteği doğrultusunda değişmesinin ardından gözler, Bahçeli'nin 10 Temmuz'da aday olup olmayacağına çevrildi. Bahçeli'nin "darbe girişimi" olarak nitelediği ve "yok hükmünde" saydığı tüzük kurultayı sırasında Genel Merkez "noter tasdikli delege imza sayısının 495" olduğunu iddia etmişti. Genel Merkez’e yakın kulislere göre, Bahçeli, delege sayısının salt çoğunluğa ulaşmadığını savunarak, öncelikle kurultayın iptali için mahkemeye başvuracak. Mahkemeden çıkacak karara göre, 10 Temmuz için nihai kararını verecek. Ankara 13. Noterliği, delege sayısındaki belirsizlikle ilgili yaptığı açıklamada, "MHP kurultayı için şu ana kadar 657 imza aldık, kontrol amaçlı sayım sürüyor. Tasdik işlemi pazartesi günü yapılacak" demişti.

Parti tüzüğü ne diyor?

MHP’nin anayasası olan parti tüzüğüne göre, bugün gerçekleşen tüzük kurultayının geçersiz sayılma olasılığı var. Zira parti tüzüğünün 64. maddesine göre kurultay, Genel Başkan veya teşkilât işlerini yürüten Genel Başkan Yardımcısı ya da Genel Başkanın görevlendireceği Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından usulüne uygun olarak yoklama yapıldıktan sonra yeterli çoğunluk sağlanmışsa açılabiliyor.

10 Temmuz için kimler adaylığını açıkladı?

10 Temmuz’da yapılması planlanan genel başkan seçimli olağanüstü kurultayda Bahçeli’nin yanı sıra Meral Akşener, Koray Aydın, Sinan Oğan, Ümit Özdağ, Süleyman Servet Sazak da Genel Başkanlık için yarışacağını açıklayan isimler.

İhraç süreci işletilecek mi?

Bir süredir adaylığı konuşulan bu isimler Genel Merkez’in dikkatli takibi altında. Meral Akşener, Koray Aydın ve Sinan Oğan haklarında inceleme başlatılmıştı. Bu isimlerle birlikte onlara destek veren bazı üst kurul delegelerinin özellikle tüzük kurultayına katılımları ile birlikte ihraç edilebilecekleri de kulislerde konuşuluyor. Muhalifler, bugün yapılan tüzük değişikliği ile ihraç süreçlerinin durdurulduğunu savunuyor. Ancak bu değişikliği tanımayan Genel Merkez’in disiplin sürecini ettirebileceği de konuşuluyor..

“Üç aday Akşener’e karşı

ikinci turda birleşecek” iddiası

MHP'de parti içi muhalefetin 1 Kasım seçimlerinden bu yana yürüttüğü kurultay sürecinde, kurultaya saatler kala genel başkan adayları Koray Aydın, Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'ın 'Meral Akşener’e karşı güç birliği' oluşturduğu belirtiliyor. İddiaya göre, üç aday, sürecin başından bu yana “Akşener’in kendilerini figüran olarak gördüğü” görüşünde. Üç adayın 10 Temmuz’daki kurultayın ikinci tur oylamasında “Akşener harici en fazla oy alan aday üzerinde birleşeceği” de kulislerde konuşuluyor.

31 maddede MHP'de

bugüne kadar neler yaşandı?

1 - 7 Haziran'da yüzde 13,01 oranında oy alarak 80 milletvekiliyle meclise giren MHP'nin 1 Kasım genel seçimlerinde yüzde 11,9 oy alarak 40 sandalye kazanmasının ardından partinin olağanüstü genel kongreye gitmesi gerektiği yönünde muhalif eğilimler artış gösterdi.

2 - Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlığa adaylığını açıklayan Sinan Oğan, Meral Akşener ve Koray Aydın 15 Ocak'ta 594 delegenin imzasını, noter onayı eşliğinde olağanüstü kongre talebiyle Genel Merkez'e teslim etti.

3 - Parti tüzüğünde, toplanan imzaların değerlendirilmesine ilişkin süreyi belirten bir madde bulunmadığı için MHP Genel Merkezi, olağanüstü kongre talebiyle ilgili açıklama yapmadı.

4 - Genel Merkez'den yanıt alamayınca, muhaliflerin avukatları 5 Şubat'ta "Kurultay Çağrı Heyeti" oluşturularak partinin olağanüstü kongreye götürülmesi talebiyle 5 Şubat'ta Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

5 - Bahçeli'nin Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, 23 Mart'ta genel başkanlığa adaylığını açıklayan dördüncü isim oldu.

6 - Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, 8 Nisan'da muhaliflerin olağanüstü kongre talebini kabul etti ve partiyi kongreye taşımak üzere 3 kişilik bir 'çağrı heyeti' atadı.

7 - MHP yönetimi, olağanüstü kongre kararının temyizi için 15 Nisan'da Yargıtay'a başvurdu.

8 - MHP Genel Merkezi, genel başkan adaylarından Meral Akşener'in Devlet Bahçeli'yle ilgili 'baş paralelci' sözleri için 17 Nisan'da, partiden ihraç yolunu da açabilecek bir soruşturma başlattı.

9 - MHP Çağrı Heyeti, 18 Nisan'da, olağanüstü kongrenin 15 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı. Genel Merkez, kararı tanımadıklarını duyurdu.

10 - Bahçeli yönetimi, Meral Akşener'in ardından genel başkan adaylarından Sinan Oğan ve Koray Aydın hakkında da soruşturma başlattı.

11 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada, Gemerek ve Tosya'da asliye hukuk mahkemelerinin Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin onay verdiği olağanüstü kongreyi, 'ihtiyati tedbir' kararı alarak durdurduğunu açıkladı ve son sözü Yargıtay'ın söyleyeceğini belirtti.

12 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 7 Mayıs'ta "AKP’nin 22 Mayıs kongresinden sonra, terörle mücadele tavsayacak, Türkiye’nin zayıflaması ve boşluğa düşme ihtimali doğacaksa, düne kadar hükümete verdiğimiz fiili destek hukuki bir boyut alabilecek ve MHP her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğunu kanıtlayacaktır" dedi. Bahçeli'nin bu sözleri, 317 milletvekiliyle tek başına iktidar olan AKP'ye koalisyon teklifi olarak yorumlandı.

13 - MHP’de olağanüstü tüzük kongresi için delege listesi Yüksek Seçim Kurulu tarafından 9 Mayıs’ta askıya çıkarıldı.

14 - Ankara 25. İcra Dairesi tarafından Ankara Valiliği'ne 11 Mayıs’ta gönderilen yazıda, Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kongrenin yapılmasına ilişkin verdiği kararı durdurduğu hatırlatılarak, "MHP büyük kongresinin düzenlenmesi girişimlerine engel olunmasına yönelik, her türlü emniyet tedbirinin alınması" istendi.

15 - MHP'de olağanüstü kongre için gözlerin çevrildiği Yargıtay, 11 Mayıs'ta, "temyiz kararının mayıs ayı içinde verileceğini" açıkladı.

16 - 29 Nisan'da Tosya ve Germenek'teki tedbir kararlarının yok hükümünde olduğunu söyleyen çağrı heyeti üyelerinden eski MHP Aksaray İl Başkanı avukat Ayhan Erel, 11 Mayıs'ta Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararının kaldırıldığını hatırlatarak "Biz Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararının da kaldırılmasını bekleyeceğiz" dedi. 12 Mayıs'ta bir araya gelen MHP'li genel başkan adayları da olağanüstü kongre için Yargıtay kararını bekleme tutumundan vazgeçerek, yerel mahkemenin tedbir kararını kaldırmasını bekleyeceklerini açıkladılar.

17 - Ankara 2. İcra Mahkemesi, Ankara 25. İcra Müdürlüğü’nün MHP'de olağanüstüsü kongre yapılmasının engellenmesi kararına yapılan itirazı bugün (13 Mayıs 2016 Cuma) mesai saatinin bitiminin hemen öncesinde, saat 16:30’da kabul etti.

18 - Bu karardan dakikalar sonra Gemerek’teki Asliye Hukuk Mahkemesi, olağanüstü kongreyle ilgili ihtiyati tedbir kararının devam ettiğini açıkladı.

19 - MHP avukatı Yücel Bulut, MHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında kongrenin yapılmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi, delegelere, kongreye gitmeme çağrısı yaptı.

20 - Bahçeli'ye rakip olan muhalifler, Ankara 2. İcra Mahkemesi'nin kararıyla olağanüstü kongrenin 15 Mayıs'ta yapılmasının önünde hiçbir engel kalmadığını açıkladı. Meral Akşener de, Twitter'daki kişisel hesabından “Olağanüstü Kongremiz, Ankara Anadolu Otel Esenboğa kongre salonunda 15 Mayıs 2016 günü saat 10.00'da yapılacaktır” mesajını paylaştı. Akşener'in avukatlarından Uğur Tarhan da, Twitter'dan "Ankara İcra adliyesinde gerekirse kavga ederiz. Hepinizi uyarıyorum" mesajını paylaştı.

21 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, olağanüstü kongreye ihtiyati tedbir kararlarının Tosya ve Gemerek’le sınırlı olmadığını, üçüncü ve dördüncü mahkeme kararlarının da olduğunu söyleyerek olağanüstü kongrenin pazar günü yapılmasının hukuken mümkün olmadığını savundu.

22 - 25. İcra Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı'ndan görüş aldı ve "Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ihtiyadi tedbir kararı geçerlidir. Kurultay toplanamaz" açıklamasını yaptı.

23 - Gözlerin çevrildiği Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 15 Mayıs'tan önceki son mesai günü olan 13 Mayıs Cuma günü de bir karar açıklamadı.

24 - 15 Mayıs Pazar günü, muhalifler, Esenboğa'daki Ankara Anadolu Oteli'ne büyük bir kalabalıkla ulaşmaya çalıştı. Ancak Bahçeli yönetiminin kalmasını isteyen hükümetin tavrına paralel olarak valilik ve emniyet, muhalif delege ve partililerin salona ulaşmasını engelledi. Bahçeli ve yönetimi; muhaliflerin ulaşmaya çalışacağı Anadolu Oteli'ne gitmedi. MHP'li muhaliflerin yayınladığı ortak bildiride, "MHP Genel Merkezi yönetimi, hukuki meşruiyetini kaybetmiştir" dendi.

25 - Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin MHP'de kongrenin yapılmasına yönelik kararını oy birliğiyle onadı.

26 - Hukukçular, MHP'de kongrenin yapılmasının önünde engel kalmadığı görüşünde birleşti. Muhalif isimlerden Sinan Oğan, kongrenin 19 Haziran'da yapılabileceğini söyledi.

27 - Yargıtay'ın kararının ardından Devlet Bahçeli'den karşı hamle geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin parti tüzüğünün 63. maddesine dayanarak olağanüstü seçimli kongre kararı aldığını açıkladı. Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin kongrede "kesinlikle aday olacağını" söyledi.

28 - Sinan Oğan, tüzük kurultayı yapılmadan olağanüstü seçimli kurultay yapılamayacağını öne sürdü. Sinan Oğan, "Sayın Genel Başkan'ın istifa ederek kurultay yolunu açacağına inanıyorum" dedi, Bahçeli'nin aday olmayacağını düşündüğünü söyledi.

29 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 25 Mayıs’ta yaptığı açıklamada olağanüstü kongrenin 10 Temmuz’da yapılacağını söyledi. Adaylığını da açıklayan Bahçeli, “Kim aday olursa benimle yarışacak” dedi.

30 - Çağrı Heyeti, olağanüstü kongre tarihini 19 Haziran olarak açıkladı. Ancak MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bu kararı tanımadıklarını ve kurultayın daha önce açıklandığı gibi 10 Temmuz’da yapılacağını söyledi.

31- Milliyetçi Hareket Partisi’nde Genel Merkez ve muhalefetin başvurularıyla alınan karşılıklı mahkeme kararlarıyla yılan hikâyesine dönen olağanüstü kurultay, Yargıtay kararının ardından kayyum heyetinin çağrısıyla bugün Ankara’daki Büyük Anadolu Oteli’nde gerçekleşti. Kurultayda, tüzük değişikliğine yönelik muhaliflerin 14 önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Muhalifler aldıkları ortak kararla, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği 10 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurula da katılacaklarını açıkladı.