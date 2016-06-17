Devlet Bahçeli "Aday olacak mısınız" sorusuna ne yanıt verdi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Ekim olarak açıkladıkları genel başkan seçiminin yapılacağı olağanüstü kongrede aday olup olmayacağına ilişkin olarak, "MHP namusumdur, şehitlerin yadigârıdır, Türk-İslam ruhunun aziz hatırasıdır, bu nedenle asla mütecaviz emellere şans ve fırsat tanımam, tanımayacağım" dedi.

MHP'nin yayın organı Ortadoğu'da yazan Mustafa Önder, Bahçeli'yi arayıp, "Aday olacak mısınız?" sorusunu yönelttiğini, MHP liderinin de şu cevabı verdiğini aktardı:

"Tavizlere kapalıyım, kumpaslara uzağım, MHP düşmanlarıyla son nefesime kadar mücadele etmekten de kesinlikle yorulmayacağım. Milliyetçi-Ülkücü Hareket namusumdur, şehitlerin yadigârıdır, Türk-İslam ruhunun aziz hatırasıdır, bu nedenle asla mütecaviz emellere şans ve fırsat tanımam, tanımayacağım."

Bahçeli, kendisine karşı bayrak açan muhaliflerin 19 Haziran'da yapmayı planladıkları tüzük kurultayını "Darbe girişimi" olarak nitelemiş, MHP Genel Merkezi'nin bu kurultaya katılmayacağını ifade etmişti.

Önder'in "Devlet Bey aday değil" başlığıyla yayımlanan (17 Haziran 2016) yazısı şöyle:

Meraktan çatlayacaklar…

Biri kalkmış, herhalde gece istiareye yatmış olmalı ki, "Devlet Bey aday olmayacak" diyor…

Adam Hoca… Vardır bir bildiği… Ne de olsa 3-5 gün genel başkan yardımcılığı yaptı.

Ne de olsa, O'nun vesayetinde Antep'ten kabak gibi aday yapıldı…

Vardır bir bildiği!

Fırıldak İsmail'in de bir bildiği vardı bir ara…

"Akşener, Sarıgül'le anlaşıp seçimi sattı" dediydi…

O ki, bir zaman da Başbuğ'a ihanet edip gidenlerdendi, şimdi Bahçeli'ye ihanet edenlerden… Bir kere ihanet eden hep eder çünkü…

"Sarayla gidip görüştü" dediydi Fırıldak…

Vardır bir bildiği…

Merakta kaldınız, açıklayacağım, az sabır…

Özcan abinize vahiy inmiş, "Ankara savaşı çıkacakmış!" Yalnız Timur kim, Bayezıt kim açıklamamış, ne olur ne olmaz diye…

Vardır bir bildiği…

Bir ara sahibi Genel Merkez'den çıkmayan bir haber sitesinde, biri "Hoca'dan siyasetçi olmaz. Olsa olsa lider, Başkurt ve ümir olur" diye döktürmüş…

"Başkurt olacak adam, töre bilir, lideri yolda mı bırakır?" diye sormayın, vardır bir bildiği…

Adnan Hocanın güzelinin karşısında seçim çalışması yapmış eski vekilin biri, "Şimdi birlik zamanı, 19 Haziran'da görüşmek üzere" diye ilan vermiş…

Allah Allah, vardır bir bildiği…

Parasını Devlet Beyin ödediği kanalda programa çıkıp sonradan topaça dönen adamın sitesinde anket yayınlanıyor, Ablayı isteyen Ülkücüler yüzde 34 ve Bahçeli'yi isteyenler ise yüzde 26 diye yazıyor.

Vardır bir bildiği…

Yahu çatladınız, Devlet Bey aday mı değil mi, açıklayacağım şimdi… Sabır!

Aliyev sevicisi abi, "Lider"ine, "Gel bizi iftarda buluştur", "19 Haziran'da tüzük, 10 Temmuz'da seçim yapalım" deyip duruyor…

Niye ki? Oysa o lider aday bile olmayacakmış ki…

Vardır bir bildiği…

Zaten çoru yok çocuğu yok, halden anlamaz…

Taa yıllar önce Başbuğ demiş birilerine, "MİT ajanıymış", "Sarayla gizlice görüşmüş", "hâkimi satın almış", "Yargıtay'dakileri Saray ayarlamış" falan filan…

Vardır bir bildikleri…

Biraz sabır, açıklayacağım…

İzmirli abileri bir afiş yayınlamış Facebook'ta… "Kahpe düzenin yiğit çocukları" yazıp altına da Başbuğ'u hançerleyen BBP'çi fırıldakların resmini koyuvermiş!

Vardır bir bildiği…

Ablaları gibi Grup Yorum dinlemeyen, Ferdi'ye bayılan bir adam…

Ablaları, "Abbas yolcu", "Tarzan zorda", "Meleğin kanadını yolduk" bile dedi…

Kendine "Başbuğ" bile dedirtti, "İlla ki değişim" dedi.

Vardır bir bildiği…

Aynı lafı PKK'li katil de etti, cemaatçiler de, solcular da, AKP'liler de…

Niye ki?

Ekmek herkese yetecekti aslında… Tarlaya karga, ambara fare, fırına arsız, memlekete hırsız dadandı…

Vardır bildikleri…

İyice meraklandınız, açıklayacağım durun hele…

Ben de şunları merak ediyorum, önce bir sorayım:

İdeolojik kırıklık, fikri tutarsızlık, Türkiye ve dünya gündemini okuma ve yorumlamada bir eksiklik, bir kusur, bir mahcubiyet olduğunu dillendiren var mı? Yoookkk!

"Değişim" dediğin koltukta! Paradigma değişimcilerinin temel itiraz ve eleştirileri sadece Genel Başkanlık koltuğuna yönelik mi? Eveeettt!

Yani Bahçeli olmadığı taktirde paradigma değişecek…

İktidar kapıda bekliyor, birden bire oy patlaması olacak, yüzde 20'ler aşılacak…

Gardaşlar, sizin "paradigma"nız ne yahu?

"Paradigma, kabul görmüş olan inançlar bütününe veya problemlerin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda hemfikir olunan gelenekler"… Yani Dokuz Işık, yani Ülkücü Hareket!

Çatladınız ama açıklayayım artık…

Vallahi Genel Başkanımıza, liderimize sordum, "Aday olacak mısınız?" diye…

Dedi ki Türkmen Beyi:

"Tavizlere kapalıyım, kumpaslara uzağım, MHP düşmanlarıyla son nefesime kadar mücadele etmekten de kesinlikle yorulmayacağım."

"Milliyetçi-Ülkücü Hareket namusumdur, şehitlerin yadigârıdır, Türk-İslam ruhunun aziz hatırasıdır, bu nedenle asla mütecaviz emellere şans ve fırsat tanımam, tanımayacağım."

Pardon ablalar, abiler, "Aday olmayacak" diyen Hocaydı, belli ki istiareye yatmış, yalanımız yok, haberlere bakın!

Eeee ablalar, abiler!

Liderin bu sözü üstüne bize söylenecek tek şey kalır:

Yolcudur Abbaslar, topuklular; bağlasan da durmazlar!

Bakalım hangi partiyedir niyet, bakalım hangi yoldaşlarla seferdedir akıbet?