"MHP'de muhalifler Meral Akşener'e karşı güç birliği oluşturdu" iddiası

MHP'de parti içi muhalefetin 1 Kasım seçimlerinden bu yana yürüttüğü kurultay sürecinde, kurultaya saatler kala genel başkan adayları Koray Aydın, Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'ın 'Meral Akşener’e karşı güç birliği' oluşturduğu belirtiliyor. İddiaya göre sürecin başından bu yana “Akşener’in kendilerini figüran olarak gördüğü” görüşünde birleşen muhalefet, genel merkezin belirlediği 10 Temmuz’daki kurultaya katılma kararı aldı. Muhalefet cephesinde bu gelişme yaşanırken, MHP Meclis İdare Amiri ve Adana milletvekili Seyfettin Yılmaz da MHP lideri Devlet Bahçeli’ye karşı bayrak açtı.

Yılmaz’la birlikte genel merkeze bayrak açan milletvekillerinin sayısı da beşe yükseldi. Daha önce de Balıkesir milletvekili İsmail Ok, Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ, Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve Isparta milletvekili Nuri Okutan 19 Haziran kurultayına katılacaklarını açıklamıştı. Kulislerde ayrıca grup başkanvekili Oktay Vural’ın bugünkü kurultaydan sonra görevinden istifa edeceği de iddia edildi.

İftarda karar verildi

Genel başkan adaylarından Oğan, Aydın, Özdağ, Süleyman Servet Sazak ve Sait Gönen, önceki gün akşam 19 Haziran kurultayı ile ilgili yapılacakları belirlemek amacıyla iftarda bir araya gelmişti. İftar yemeğine Meral Akşener de davet edilmiş ancak Akşener bu iftara katılmayacağını duyurmuştu. Cumhuriyet’ten Selda Güneysu'nun haberine göre, o iftar yemeğinden “Genel merkezin 10 Temmuz’da yapacağı olağanüstü kurultaya katılma” kararı çıktı. İftar yemeğinde bir araya gelen genel başkan adayları, süreci şöyle değerlendirdi: “1 Kasım seçimlerinden bir süre sonra, tabandan gelen tepkiler sonucunda, 3 aday delegelerden imza topladı. Sonuçta 543 imza toplandı. Ancak daha o aşamada bile Akşener, ‘sanki ortak hareket edilmiyormuş gibi’ delegelerle yaptığı telefon konuşmalarında, ‘süreci tek başına yürüttüğü’ izlenimini yarattı. Oysa yola birlikte çıkılmıştı. 15 Mayıs’ta, Büyük Anadolu Oteli önündeki kurultayda da TOMA ve barikatlarla çevrilen otel önünde yine her zaman olduğu gibi Akşener, ‘diğer adayları görmezden gelircesine ittifakı bozdu’.”

"2. turda birleşecekler"

Üç adayın 10 Temmuz’daki kurultayın ikinci tur oylamasında “Akşener harici en fazla oy alan aday üzerinde birleşeceği” de kaydedildi. Ümit Özdağ da yaptığı açıklamada, “Genel merkezin 10 Temmuz’daki kurultayına katılacağız. Biz gerilim istemiyoruz. Sinan Bey’in orada olabileceğini söyleyebilirim, Koray Bey’in orada olacağını söyleyebilirim. Akşener ile ilgili bilgim yok” dedi. Öte yandan genel başkan adaylarından Süleyman Servet Sazak, açıklama yaparak, “19 Haziran kurultayına gitmeyeceğini” belirtti.