MHP'de muhaliflerin olağanüstü kurultaydaki tüzük değişikliğine yönelik tüm önergeleri kabul edildi

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) Genel Merkez ve muhalefetin başvurularıyla alınan karşılıklı mahkeme kararlarıyla yılan hikâyesine dönen olağanüstü kurultay, Yargıtay kararının ardından kayyum heyetinin çağrısıyla bugün Ankara’daki Büyük Anadolu Oteli’nde gerçekleşti. Olağanüstü kurultayda, tüzük değişikliğine yönelik muhaliflerin 14 önerisi oy birliğiyle kabul edildi. MHP Tüzüğü'nde yapılan değişiklik kapsamında "olağanüstü toplanan kongrelerde seçim yasağı" kaldırıldı, genel merkez yönetiminin kurultay sürecinde disipline sevk yetkisine son verildi. Muhalifler aldıkları ortak kararla, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği 10 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurula da katılacaklarını açıkladı.

Bahçeli'nin "darbe girişimi" olarak nitelediği ve yok saydığı kurultayda imza veren delege sayısında Genel Merkez ve Çağrı Heyeti'nden farklı rakamlar geldi. Çağrı Heyeti, 1198 delegesi bulunan MHP'de salt çoğunluk olan 752 delege sayısına ulaşıldığını belirtirken, Genel Merkez, "noter tasdikli delege imza sayısının 495" olduğunu iddia etti. Bu gelişmenin ardından Ankara 13. Noterliği bir açıklama yaparak, "MHP kurultayı için şu ana kadar 657 imza aldık, kontrol amaçlı sayım sürüyor. Tasdik işlemi pazartesi günü yapılacak" duyurusu yaptı.

Divan Başkanlığı için genel başkan adaylarından Meral Akşener'in desteklediği Musavvat Dervişoğlu ile Sinan Oğan'ın desteklediği Hasan Hüseyin Türkoğlu aday oldu. Dervişoğlu 456, Türkoğlu 170 delegeden imza aldı. Bir süre sonra adaylar uzlaştı ve Dervişoğlu tek aday olarak Divan Başkanı oldu.

Hedef tüzüğün 63’üncü maddesiydi

Kurultaydaki temel amaç parti tüzüğünün olağanüstü kurultayda genel başkan seçimi yapılmasını engelleyen 63. Madde’de yer alan, “Bu toplantılarda sadece toplantı gündeminde yer alan konular görüşülür ve karara bağlanır, olağanüstü toplantılarda seçim yapılamaz” ibaresini seçimin yapılmasını sağlayacak şekilde değiştirmekti ve bugün yapılan oylamada bu madde değişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin görevlendirdiği Çağrı Heyeti’nin organize ettiği tüzük kurultayını tanımayarak, 10 Temmuz’da Ankara Arena Spor Salonu’ndaki düzenlenecek kurultayı işaret etti. Bahçeli, kurultayın yasal olmadığını ileri sürmüştü.

Salı günü partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, “19 Haziran dayatması art niyetliliktir, MHP’ye darbe teşebbüsüdür” demiş ve kendisinin 10 Temmuz’daki kurultayda aday olduğunu duyurmuştu. Bahçeli, Çağrı Heyeti’nin düzenlediği kurultaya gitmeyeceğini duyururken, Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın, Ümit Özdağ, Selim Kaptanoğlu ve Servet Sazak adaylığını açıklamıştı. Alparslan Türkeş'in Genel Sekreter Yardımcısı Selim Kaptanoğlu'nun, daha sonra ‘Akşener lehine’ adaylıktan çekildiği iddia edilmişti.

Canlı Blog

17.30: Muhalifler, 10 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurula katılacaklarını duyurdu.

17.20: Kurultaydaki tüm öneriler oy birliğiyle kabul edildi.

16.00: Ankara 13. Noterliği: MHP kurultayı için şu ana kadar 657 imza aldık, kontrol amaçlı sayım sürüyor. Tasdik işlemi pazartesi günü yapılacak.

15.30: MHP Genel Merkezi'nin iddiası: Bize ulaşan bilgiye göre noter tasdikli delege imza sayısı 495

15.25: Divan Başkanlığı'na oy birliği ile Musavat Dervişoğlu seçildi.

14:22 MHP'de olağanüstü kurultay resmen başladı.

14:00 Saat 14:00'te salonda yapılan anonsta salt çoğunluk olan 752 delege sayısına ulaşıldığı belirtildi. 50 delegenin daha imza atarak içeri girmesi gerekiyor. Tüzük değişikliği için delege sayısının 3'te 2'si olan 792 sayısına ulaşılması gerekiyor.

13:01 Çağrı Heyeti, kaç imza toplandığını belirlemek üzere toplandı.

12.15: Kurultay için salonda toplanan MHP'liler "Başbakan Meral" sloganları atıldı.

12:12 Saat 12:12'de salonda yapılan anonsta salt çoğunluk olan 594 delege sayısına ulaşıldığı belirtildi.

11:27 Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş de protokolde yerini aldı.

11:02 Delegelerin girişi devam ediyor. Noter huzurunda hangi delegenin geldiği tespit ediliyor. MHP’de “Seçimli Olağanüstü Kurultay Yapılamaz” maddesinin değiştirilmesi için 1187 delegeden 594 delegenin imzası yetiyor.

10:57 MHP'de kurultayın başlama saati 10:00 olarak öngörülüyordu ancak delegelerin salona giriş süreci uzadığı için kurultay hala başlamadı.

10:00 Genel başkan adayları Meral Akşener, Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Koray Aydın salondaki yerlerini aldı.

09:15 Çağrı heyeti: Devlet Bahçeli'nin konuşmaması kurultayı yasa dışı yapmıyor.

Bahçeli: Akyurt’taki kurultay yasal değil

Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada, bugünkü kurultayın yok hükmünde olduğunu öne sürerek "Arkadaşlarımız 19 Haziran’da yasal olmayan bir kurultaya davet edildi. Ankara’nın dışında, ayrı yargı çevresi olan Akyurt ilçesinde parti kurultayı yapmak yasal bir işlem değildir" demişti.

Genel başkan adayları arasında öne çıkan isimlerden Meral Akşener ise, tüzük kurultayından sonra 10 Temmuz’da Genel Başkan seçiminin yapılabileceğini söylemişti.

İlk kurultay mahkemelerde

Genel Merkez yönetimi ile muhalifler arasındaki olağanüstü kurultay, salonlardan önce, mahkemelerde yaşandı. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin MHP'de olağanüstü kongre toplanmasına ilişkin kararını oy birliğiyle onamasının ardından Çağrı Heyeti Yargıtay'dan aldığı yetkiye dayanarak, kurultayın 19 Haziran tarihinde Ankara Büyük Otel Kongre Merkezi'nde toplanmasına karar verildiği mıştı.

Parti tüzüğü ne diyor?

MHP’nin anayasası olan parti tüzüğüne göre, bugün gerçekleşen tüzük kurultayının geçersiz sayılma olasılığı var. Zira parti tüzüğünün 64. maddesine göre kurultay, Genel Başkan veya teşkilât işlerini yürüten Genel Başkan Yardımcısı ya da Genel Başkanın görevlendireceği Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından usulüne uygun olarak yoklama yapıldıktan sonra yeterli çoğunluk sağlanmışsa açılabiliyor.

31 maddede MHP'de

bugüne kadar neler yaşandı?

1 - 7 Haziran'da yüzde 13,01 oranında oy alarak 80 milletvekiliyle meclise giren MHP'nin 1 Kasım genel seçimlerinde yüzde 11,9 oy alarak 40 sandalye kazanmasının ardından partinin olağanüstü genel kongreye gitmesi gerektiği yönünde muhalif eğilimler artış gösterdi.

2 - Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlığa adaylığını açıklayan Sinan Oğan, Meral Akşener ve Koray Aydın 15 Ocak'ta 594 delegenin imzasını, noter onayı eşliğinde olağanüstü kongre talebiyle Genel Merkez'e teslim etti.

3 - Parti tüzüğünde, toplanan imzaların değerlendirilmesine ilişkin süreyi belirten bir madde bulunmadığı için MHP Genel Merkezi, olağanüstü kongre talebiyle ilgili açıklama yapmadı.

4 - Genel Merkez'den yanıt alamayınca, muhaliflerin avukatları 5 Şubat'ta "Kurultay Çağrı Heyeti" oluşturularak partinin olağanüstü kongreye götürülmesi talebiyle 5 Şubat'ta Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

5 - Bahçeli'nin Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, 23 Mart'ta genel başkanlığa adaylığını açıklayan dördüncü isim oldu.

6 - Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, 8 Nisan'da muhaliflerin olağanüstü kongre talebini kabul etti ve partiyi kongreye taşımak üzere 3 kişilik bir 'çağrı heyeti' atadı.

7 - MHP yönetimi, olağanüstü kongre kararının temyizi için 15 Nisan'da Yargıtay'a başvurdu.

8 - MHP Genel Merkezi, genel başkan adaylarından Meral Akşener'in Devlet Bahçeli'yle ilgili 'baş paralelci' sözleri için 17 Nisan'da, partiden ihraç yolunu da açabilecek bir soruşturma başlattı.

9 - MHP Çağrı Heyeti, 18 Nisan'da, olağanüstü kongrenin 15 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı. Genel Merkez, kararı tanımadıklarını duyurdu.

10 - Bahçeli yönetimi, Meral Akşener'in ardından genel başkan adaylarından Sinan Oğan ve Koray Aydın hakkında da soruşturma başlattı.

11 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada, Gemerek ve Tosya'da asliye hukuk mahkemelerinin Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin onay verdiği olağanüstü kongreyi, 'ihtiyati tedbir' kararı alarak durdurduğunu açıkladı ve son sözü Yargıtay'ın söyleyeceğini belirtti.

12 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 7 Mayıs'ta "AKP’nin 22 Mayıs kongresinden sonra, terörle mücadele tavsayacak, Türkiye’nin zayıflaması ve boşluğa düşme ihtimali doğacaksa, düne kadar hükümete verdiğimiz fiili destek hukuki bir boyut alabilecek ve MHP her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğunu kanıtlayacaktır" dedi. Bahçeli'nin bu sözleri, 317 milletvekiliyle tek başına iktidar olan AKP'ye koalisyon teklifi olarak yorumlandı.

13 - MHP’de olağanüstü tüzük kongresi için delege listesi Yüksek Seçim Kurulu tarafından 9 Mayıs’ta askıya çıkarıldı.

14 - Ankara 25. İcra Dairesi tarafından Ankara Valiliği'ne 11 Mayıs’ta gönderilen yazıda, Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kongrenin yapılmasına ilişkin verdiği kararı durdurduğu hatırlatılarak, "MHP büyük kongresinin düzenlenmesi girişimlerine engel olunmasına yönelik, her türlü emniyet tedbirinin alınması" istendi.

15 - MHP'de olağanüstü kongre için gözlerin çevrildiği Yargıtay, 11 Mayıs'ta, "temyiz kararının mayıs ayı içinde verileceğini" açıkladı.

16 - 29 Nisan'da Tosya ve Germenek'teki tedbir kararlarının yok hükümünde olduğunu söyleyen çağrı heyeti üyelerinden eski MHP Aksaray İl Başkanı avukat Ayhan Erel, 11 Mayıs'ta Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararının kaldırıldığını hatırlatarak "Biz Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararının da kaldırılmasını bekleyeceğiz" dedi. 12 Mayıs'ta bir araya gelen MHP'li genel başkan adayları da olağanüstü kongre için Yargıtay kararını bekleme tutumundan vazgeçerek, yerel mahkemenin tedbir kararını kaldırmasını bekleyeceklerini açıkladılar.

17 - Ankara 2. İcra Mahkemesi, Ankara 25. İcra Müdürlüğü’nün MHP'de olağanüstüsü kongre yapılmasının engellenmesi kararına yapılan itirazı bugün (13 Mayıs 2016 Cuma) mesai saatinin bitiminin hemen öncesinde, saat 16:30’da kabul etti.

18 - Bu karardan dakikalar sonra Gemerek’teki Asliye Hukuk Mahkemesi, olağanüstü kongreyle ilgili ihtiyati tedbir kararının devam ettiğini açıkladı.

19 - MHP avukatı Yücel Bulut, MHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında kongrenin yapılmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi, delegelere, kongreye gitmeme çağrısı yaptı.

20 - Bahçeli'ye rakip olan muhalifler, Ankara 2. İcra Mahkemesi'nin kararıyla olağanüstü kongrenin 15 Mayıs'ta yapılmasının önünde hiçbir engel kalmadığını açıkladı. Meral Akşener de, Twitter'daki kişisel hesabından “Olağanüstü Kongremiz, Ankara Anadolu Otel Esenboğa kongre salonunda 15 Mayıs 2016 günü saat 10.00'da yapılacaktır” mesajını paylaştı. Akşener'in avukatlarından Uğur Tarhan da, Twitter'dan "Ankara İcra adliyesinde gerekirse kavga ederiz. Hepinizi uyarıyorum" mesajını paylaştı.

21 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, olağanüstü kongreye ihtiyati tedbir kararlarının Tosya ve Gemerek’le sınırlı olmadığını, üçüncü ve dördüncü mahkeme kararlarının da olduğunu söyleyerek olağanüstü kongrenin pazar günü yapılmasının hukuken mümkün olmadığını savundu.

22 - 25. İcra Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı'ndan görüş aldı ve "Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ihtiyadi tedbir kararı geçerlidir. Kurultay toplanamaz" açıklamasını yaptı.

23 - Gözlerin çevrildiği Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 15 Mayıs'tan önceki son mesai günü olan 13 Mayıs Cuma günü de bir karar açıklamadı.

24 - 15 Mayıs Pazar günü, muhalifler, Esenboğa'daki Ankara Anadolu Oteli'ne büyük bir kalabalıkla ulaşmaya çalıştı. Ancak Bahçeli yönetiminin kalmasını isteyen hükümetin tavrına paralel olarak valilik ve emniyet, muhalif delege ve partililerin salona ulaşmasını engelledi. Bahçeli ve yönetimi; muhaliflerin ulaşmaya çalışacağı Anadolu Oteli'ne gitmedi. MHP'li muhaliflerin yayınladığı ortak bildiride, "MHP Genel Merkezi yönetimi, hukuki meşruiyetini kaybetmiştir" dendi.

25 - Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin MHP'de kongrenin yapılmasına yönelik kararını oy birliğiyle onadı.

26 - Hukukçular, MHP'de kongrenin yapılmasının önünde engel kalmadığı görüşünde birleşti. Muhalif isimlerden Sinan Oğan, kongrenin 19 Haziran'da yapılabileceğini söyledi.

27 - Yargıtay'ın kararının ardından Devlet Bahçeli'den karşı hamle geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin parti tüzüğünün 63. maddesine dayanarak olağanüstü seçimli kongre kararı aldığını açıkladı. Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin kongrede "kesinlikle aday olacağını" söyledi.

28 - Sinan Oğan, tüzük kurultayı yapılmadan olağanüstü seçimli kurultay yapılamayacağını öne sürdü. Sinan Oğan, "Sayın Genel Başkan'ın istifa ederek kurultay yolunu açacağına inanıyorum" dedi, Bahçeli'nin aday olmayacağını düşündüğünü söyledi.

29 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 25 Mayıs’ta yaptığı açıklamada olağanüstü kongrenin 10 Temmuz’da yapılacağını söyledi. Adaylığını da açıklayan Bahçeli, “Kim aday olursa benimle yarışacak” dedi.

30 - Çağrı Heyeti, olağanüstü kongre tarihini 19 Haziran olarak açıkladı. Ancak MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bu kararı tanımadıklarını ve kurultayın daha önce açıklandığı gibi 10 Temmuz’da yapılacağını söyledi.

31- Milliyetçi Hareket Partisi’nde Genel Merkez ve muhalefetin başvurularıyla alınan karşılıklı mahkeme kararlarıyla yılan hikâyesine dönen olağanüstü kurultay, Yargıtay kararının ardından kayyum heyetinin çağrısıyla bugün Ankara’daki Büyük Anadolu Oteli’nde gerçekleşti. Kurultayda, tüzük değişikliğine yönelik muhaliflerin 14 önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Muhalifler aldıkları ortak kararla, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği 10 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurula da katılacaklarını açıkladı.