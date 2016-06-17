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Muhalifler, MHP liderinin "Darbe girişimi" dediği kurultayda Bahçeli posteri de asacak

'Korsan kurultay' diyerek katılmayacaklarını açıklayan Bahçeli ve parti yönetimi için salonda VIP bölüm hazırlandı

17 Haziran 2016 13:40

MHP’de kurultay tartışmaları devam ederken, muhaliflerin 19 Haziran’da planladığı olağanüstü kurultay hazırlıkları tamamlandı. Bugün basın toplantısıyla tanıtımı yapılacak Anadolu Oteli’ndeki kongre salonunda Atatürk ve Alparslan Türkeş’in yanı sıra Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin dev bir posteri de asılı olacak. “Korsan kurultay” diyerek katılmayacaklarını açıklayan Bahçeli ve parti yönetimi için salonda VIP bölüm hazırlandı. 

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, salona davetliler dışında kimse alınmayacak. İçeriye girişlerde güvenlik taraması yapılacak. Muhaliflerin yaptığı hazırlığa göre toplantının açılışında Divan Başkanı seçilecek kişi açılışı yapmak üzere genel başkan ya da teşkilât işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısını davet edecek. Bu isimler salonda bulunmadığı için kurultay ilanında yer alan gündeme göre toplantı devam edecek. İşte bu nokta MHP Genel Merkezi’nin, “kurultay geçerli olmayacak” tezinin dayandığı aşama. Genel merkeze göre bin 211 delegenin üçte ikisi, yani yaklaşık 800’ünün katılımıyla kongrenin açılması ve katılanların da üçte ikisinin kararıyla tüzüğün değişmesi gerekiyor.

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