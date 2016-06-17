MHP Çağrı Heyeti açıkladı: Bahçeli gelmezse kurultayda süreç nasıl işleyecek?

MHP Çağrı Heyeti, 19 Haziran Pazar günü Ankara'da düzenlenecek olan tüzük kurultayının yapılacağını yineleyerek, "Bu, mahkemenin bize vermiş olduğu yetkidir. Bİz de bu yetkiyi yerine getirip kurultayı yapacağız" açıklaması yaptı. Heyet adında açıklama yapan Ayhan Erel, "MHP Genel Merkez'ini mahkeme kararı doğrultusunda verilen görev çerçevesinde bir kez daha bu kongreye davet etmeyi uygun görüyoruz" çağrısı yaptı. Erel, "Genel Başkanımızın kongreye yetkili göndermediği takdirde, kongreyi biz yaptığımız için çalışmalara devam ederiz. Oylamaya geçilir, genel kurul diğer gündem maddelerin görüşülmesine dair irade ortaya koyduğunda tüzük kurultayı çalışmalarına devam eder" diye konuştu.

MHP Çağrı Heyeti Sözcüsü Ayhan Erel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir, bu hukuk devletinin kendine göre tanımlar var. Kanunların anayasaya verdiği yetkilere dayanarak buradayız. Anayasa'nın 6. maddesine göre egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir. Egemenlik, kayıtsız şartsız Türk milletinin olduğuna göre, anayasal yetkilerini bu şekilde kullanır. Bunlardan birisi de yargıdır. Anayasamızın 49. maddesine göre yargı bağımsız mahkemelerce yürütür. Bağımsız mahkemeler, Türk milleti adına yetkiyi çağrı heyetine vermiştir. Biz de bu yetkilerden kaçmayacağız. Türk milletçisi gibi milletimizin emrindeyiz. Onun için sözlerimi uzatmak istemiyorum.

Çok değerli basın mensupları;

MHP olağanüstü büyük kongresinin icrası ve toplantıya çağırılması amacıyla Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi olarak bizler görevlendirdik. Yargıtay 12. hukuk dairesi tarafından da onanmış ve kesinleşmiştir. Kongrenin toplantıya çağırılması ve icrasıyla ilgili olarak tek yetkili olan bizler, 19 Haziran 2016 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi olağanüstü büyük kongresinin yapılması konusunda karara varılmış, tüm çalışmalar tamamlanmıştır. Bazı basın organlarında 19 Haziran'daki olağanüstü büyük kongremizin korsan olduğuna dair mesnetsiz iddialar, bizzat gözler önünde yaşanan süreci hiçe saymak, nihayet Türk milleti adına karar vermekle yetkili yerel ve üst mahkemenin kararlarını yok saymaktan başka bir şey değildir. Çağrı Heyeti'nin görevlerini icra etmesi mahkeme kararlarını uygulamaktır. Söz konusu kararın yerine getirilmemesi halinde bizler gerek hukuki gerek cezai anlamda sorumlu olacağımız ortadadır. Heyetimiz, mahkemenin kendisine tanıdığı yetki çerçevesinde görevini yerine getirmesi darbe ya da korsan kongre olarak değerlendirilmesi algı yönetiminde ileriye gidemeyecektir. Çağrı heyeti, Genel Merkeze karşı hep özenli bir tavır sergiledi. Diyalog beklentimiz bugüne kadar hep boşa çıkarılmıştır.

Ancak, diyalog kapımızın bundan sonraki aşamalar için açık olduğunu buradan sizler vasıtasıyla bir kez daha duyurmak istiyorum. Bugün, gelinen aşamada heyetimiz görevini titizlikle sürdürmektedir. Olağanüstü Kongremiz, 19 Haziran'da, bir bayram havası içerisinde, şen duygularla, omuz omuza, yan yana, gönül gönüle icra edilecek, başka görüntüler bekleyenlerin hevesleri kursağında kalacak.

Tüm şartlar yerine getirilmiş, Pazar günkü kongrenin tüm şartları yerine getirilmiştir. Delegelerimiz, ilk başkanlıklarına yapılan tebligatlar, gazete ilanları ve SMS'ler aracılığıyla, bizzat kendilerine davetiye gönderilmek suretiyle bizzat kongreye davet edilmiştir. Ayrıca, Genel Merkez de kongreye davet edilmiştir. Buradan tekrar, Genel Merkezi, mahkeme kararı doğrultusunda verilen görev çerçevesinde bir kez daha bu kongreye davet etmeyi uygun görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensup herkesin, ülkücü hareketin şahlanışına şahit olmak üzere bir kez daha buraya davet ediyoruz. Bu kongrenin Türk siyasi hayatına, Türk milletine hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyoruz.

"Şimdi, basın açıklamasında da arz ettiğimiz gibi, Genel Merkezimizin yetkilendirdiği kişinin açılış konuşmasını yapmadığında kongrenin geçersiz olacağına dair görüşler mevcuttur. Ancak bu kongreyi yapan, düzenleyen, mahkeme kararınca Çağrı Heyeti'dir. Genel Başkanımızın kongreye yetkili göndermediği takdirde, kongreyi biz yaptığımız için çalışmalara devam ederiz. Oylamaya geçilir, genel kurul diğer gündem maddelerin görüşülmesine dair irade ortaya koyduğunda tüzük kurultayı çalışmalarına devam eder. Kanunen bir engel yok, Genel Başkanımız gelmediği takdirde gerekli işlemler yapılarak kongremiz çalışmalarına devam edecek."