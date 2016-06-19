MHP Genel Merkezi: Çağrı Heyeti'nin yaptığı kurultayda 7 hata var

MHP'nin üst düzey yöneticileri, Çağrı Heyeti'nce toplanan kongreyle ilgili, 'delege sayısı', 'kongrenin yapıldığı adres', 'yasa dışı şekilde gündeme madde eklenmesi' ve 'Çağrı Heyeti'nin tutumu' gibi başlıklarda 7 fahiş hata tespit edildiğini ileri sürdü.

Hürriyet'in haberine göre, Çağrı Heyeti'nin topladığı olağanüstü kongreye ilişkin, noter tasdikli tutanaklar incelenip karşılaştırmalar yapıldıktan sonra delege sayısının netleşmesiyle çarşamba gününe kadar bir açıklama yapılması bekleniyor.

Partinin meşru kongresinin 10 Temmuz'da yapılacağını vurgulayan parti yöneticileri, zaten yok hükmünde kabul ettikleri bu kongreye ilişkin mahkemeye itirazda bulunmaya gerek duyulmadığını, bu konuda üyelerin bireysel tutumlarına da müdahale edilemeyeceğini bildirdi.



Noter: 659 delege imza attı



Ankara 13. Noterliği yetkilileri, MHP'de Çağrı Heyeti'nin topladığı 6. Olağanüstü Büyük Kongre'de şu ana kadar 659 delegenin imzasını aldıklarını bildirdi. Ankara 13. Noterliği yetkilileri, yaptığı açıklamada, şu ana kadar 659 delegenin imzasının alındığını ve sayım işleminin sürdüğünü belirtti. Hafta sonu olması nedeniyle de tasdik işlemlerinin, yarın yapılacağı ifade edildi.

Çağrı Heyeti: 752 imza atıldı

Çağrı Heyeti'nce yapılan açıklamada ise Noter onaylı 752 delegenin hazirun listesine imza attığı belirtilmişti. Mükerrer imza olup olmadığı ise sayımın ardından, netleşecek.