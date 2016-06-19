T24 LogoT24 Logo
Politika

MHP Genel Merkezi: Çağrı Heyeti'nin yaptığı kurultayda 7 hata var

Tartışmalı delege sayısının çarşamba gününe kadar açıklanması bekleniyor

19 Haziran 2016 23:53

MHP'nin üst düzey yöneticileri, Çağrı Heyeti'nce toplanan kongreyle ilgili, 'delege sayısı', 'kongrenin yapıldığı adres', 'yasa dışı şekilde gündeme madde eklenmesi' ve 'Çağrı Heyeti'nin tutumu' gibi başlıklarda 7 fahiş hata tespit edildiğini ileri sürdü.

Hürriyet'in haberine göre, Çağrı Heyeti'nin topladığı olağanüstü kongreye ilişkin, noter tasdikli tutanaklar incelenip karşılaştırmalar yapıldıktan sonra delege sayısının netleşmesiyle çarşamba gününe kadar bir açıklama yapılması bekleniyor.

Partinin meşru kongresinin 10 Temmuz'da yapılacağını vurgulayan parti yöneticileri, zaten yok hükmünde kabul ettikleri bu kongreye ilişkin mahkemeye itirazda bulunmaya gerek duyulmadığını, bu konuda üyelerin bireysel tutumlarına da müdahale edilemeyeceğini bildirdi.
 

Noter: 659 delege imza attı
 

Ankara 13. Noterliği yetkilileri, MHP'de Çağrı Heyeti'nin topladığı 6. Olağanüstü Büyük Kongre'de şu ana kadar 659 delegenin imzasını aldıklarını bildirdi. Ankara 13. Noterliği yetkilileri, yaptığı açıklamada, şu ana kadar 659 delegenin imzasının alındığını ve sayım işleminin sürdüğünü belirtti. Hafta sonu olması nedeniyle de tasdik işlemlerinin, yarın yapılacağı ifade edildi.

 

Çağrı Heyeti: 752 imza atıldı

 

Çağrı Heyeti'nce yapılan açıklamada ise Noter onaylı 752 delegenin hazirun listesine imza attığı belirtilmişti. Mükerrer imza olup olmadığı ise sayımın ardından, netleşecek.

 

ETİKETLER

MHPGenel MerkezKurultay7 hata

İlgili Haberler

MHP'nin olağanüstü tüzük kurultayında imza veren delege sayısı tartışılıyor

MHP Çağrı Heyeti, Genel Merkez ve noterden imza veren delege sayısına ilişkin farklı rakamlar açıklandı

MHP’de muhaliflerin dediği oldu; delegenin büyük darbesi sonrası Bahçeli 10 Temmuz’da aday olacak mı?

10 Temmuz'daki olağanüstü kurultay da Bahçeli aleyhine sonuç doğurabilir...

İşte Bahçeli yönetimini reddeden olağanüstü kurultayda değiştirilen MHP tüzüğü maddeleri

Genel merkez yönetiminin kurultay sürecinde disipline sevk yetkisine son verildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24