MHP'nin olağanüstü tüzük kurultayında imza veren delege sayısı tartışılıyor

Milliyetçi Hareket Partisi’nde Genel Merkez ve muhalefetin başvurularıyla alınan karşılıklı mahkeme kararlarıyla yılan hikâyesine dönen olağanüstü tüzük kurultayı, Yargıtay kararının ardından kayyum heyetinin çağrısıyla bugün Ankara’daki Büyük Anadolu Oteli’nde toplandı. Ancak kurultayda imza veren delege sayısına ilişkin kriz yaşandı.

Saat 14:00'te salonda yapılan anonsta salt çoğunluk olan 752 delege sayısına ulaşıldığı belirtildi. Tüzük değişikliği için delege sayısının 3'te 2'si olan 792 sayısına ulaşılması gerekiyor. MHP'nin 1187 delegesi bulunuyor. Ancak MHP Genel Merkezi, delege sayısına ilişkin bir açıklama yaparak, "Bize ulaşan bilgiye göre noter tasdikli delege imza sayısı 495" iddiasında bulundu. Bu gelişmenin ardından Ankara 13. Noterliği, "MHP kurultayı için şu ana kadar 657 imza aldık, kontrol amaçlı sayım sürüyor. Tasdik işlemi pazartesi günü yapılacak" diye bildirdi.

Kurultayda genel başkan adaylarının ortak kararı ve oy birliğiyle Divan Başkanlığı'na Musavat Dervişoğlu seçildi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin görevlendirdiği Çağrı Heyeti’nin organize ettiği tüzük kurultayını tanımayarak, 10 Temmuz’da Ankara Arena Spor Salonu’ndaki düzenlenecek kurultayı işaret etmişti. Bahçeli, kurultayın yasal olmadığını ileri sürerek Genel Merkez'in katılmayacağını duyurmuştu.

Çağrı Heyeti’nin düzenlediği kurultayda Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın, Ümit Özdağ, Selim Kaptanoğlu ve Servet Sazak adaylığını açıklamıştı. Alparslan Türkeş'in Genel Sekreter Yardımcısı Selim Kaptanoğlu'nun, daha sonra ‘Akşener lehine’ adaylıktan çekildiği iddia edilmişti.