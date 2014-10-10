Norveç’te 'çocuk gelin'e tepki kampanyası şaşırttı

Norveç’te bu cumartesi (11 Ekim), 37 yaşındaki bir adamla evleneceği söylenilen 12 yaşındaki Thea isimli kız çocuğunun, “çocuk gelinler” sorununa dikkat çekmek isteyen bir kampanyanın parçası olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet’in haberine göre Thea, 37 yaşındaki nişanlısı Geir’le fotoğraflarını bloguna koyarak evlilik hazırlıkları anlattı. Bir çocuğun evleneceği haberi ülkede kısa sürede yayılırken, Thea’nın blogu yarım milyondan fazla tık aldı.

Blogu okuyanlar, Facebook ve Twitter hesaplarından evliliğin durdurulması için kampanya başlattı. Tepkiler daha da artarken, Thea’nın hikâyesinin aslında gerçek olmadığı, “çocuk gelin” sorununa dikkat çekmek için uydurulduğu ortaya çıktı.

Dünya Kız Çocukları Günü

Düğün için 11 Ekim, yani Birleşmiş Milletler Dünya Kız Çocukları Günü seçildi. Plan International isimli vakıf, Thea ile her gün 39 bin çocuğun evlendirildiği gerçeğine vurgu yapmak istediklerini açıkladı. Vakıf, “İnsanların çocukların evlendirilmesine karşı harekete geçeceklerini umuyoruz. Böylece birçok genç kız, acımasız kaderlerinden kaçabilecek” açıklamasını yaptı.