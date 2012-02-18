Konya'dan Norveç'e çocuk gelin hattı

T24 - Norveç ve Almanya’da yaşayan Konyalılar, Konyalı 14-17 yaş arası çocuk gelinlerle zorla akraba evliliği yapıyor. Bölgede yaygın olarak yaşanan bu duruma dur demek için birçok kurum harekete geçti.



Konya’nın Kulu, Cihanbeyli, Sarayönü, Beyşehir, Derebucak gibi ilçeleri yıllardır başta Norveç olmak üzere, Almanya, Avusturya gibi ülkelere göç veriyor. İlçelerde kalanlar sadece yaşlılar, Norveç’ten emekli olup geri dönenler ve çocuklar.

Dost Eli Derneği, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kulu ve Beyşehir İlçe Belediyeleri, İl Müftülüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ‘Erken yaşta ve zorla yapılan evliliklerin toplum ve aile üzerindeki etkileri’ isimli bir proje başlattı. Radikal'in haberine göre; proje kapsamında yaklaşık 2 bin 870 öğrenci ve ebeveynleri olmak üzere 4 bin kişiye eğitim verildi.



Norveç'e gidecekler diye okumuyorlar



Proje yürütücülerinden Selçuk Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesi Eğitim Birimi Öğretim Görevlisi Psikolojik Danışman Dr.S. Barbaros Yalçın, ilçede erken yaşta evliliğin kanıksandığını anlattı: “Bu durum o kadar yaygın bir şeklide yıllardır yaşanıyor ki, ilçelerdeki okullarda eğitim gören 13 ilA 17 yaş arasındaki kız öğrenciler, nasıl olsa evlenip Norveç’e gideceklerini bildiği için ders çalışmıyor, okulla bile ilgilenemiyorlar. Çalışma sırasında okulda görüştüğümüz 14 yaşındaki kız öğrenci ağlayarak ‘Bana anlattıklarınızı anne ve babama da anlatır mısınız. Çünkü hafta sonu beni istemeye gelecekler. Ben ülkemde kalmak, okumak istiyorum’ dedi. ”

Projenin diğer sorumlularından Konya Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Zekeriya Mızırak da “Amaç problemi çözmek için topluca bir adım atmak. Ailelerde çocuğun evlenip Avrupa’ya gitmesini ‘yırtmak’ olarak algılıyor. Ama artık durum böyle değil. Avrupa ekonomik bunalımda, işsizlik her geçen gün artıyor. Tüm bunları ailelere tek tek anlatıyoruz. Her şeyin başı eğitim, okul okul, kapı kapı dolaşarak gerektiğinde köylere din adamı götürerek, evlilik kavramını, eğitiminin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz” diye konuştu.