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Dünya
Deutsche Welle

Dünyada 700 milyon çocuk gelin var!

Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünya genelinde 18 yaşından önce evlendirilmiş olan 700 milyondan fazla kadın yaşıyor

22 Temmuz 2014 17:07

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in verilerine göre dünya genelinde 130 milyon sünnet edilmiş kadın bulunuyor, çocuk gelinlerin sayısı ise 700 milyondan fazla.

UNICEF İngiltere hükümeti ile ortaklaşa erken yaşta evlendirilme ve kadın sünneti sorunlarına dikkat çekmek için “Girl Summit 2014” adında bir zirve düzenledi.

UNICEF'in Londra'da açıkladığı rakamlara göre, çocuk gelinlerin sayısı geçen otuz yıl içerisinde hiçbir gerileme kaydetmedi. UNICEF'in verilerine göre, çocuk gelinlerin çoğu Sahra Altı Afrika ile Güney Asya'da yaşıyor. Rakamlar, bu bölgelerde her üç kadından birinin 15 yaşına gelmeden evlendirildiğini ortaya koyuyor. Üçüncü sırada yer alan Hindistan'da ise özellikle yoksul kızların ortalama 15 yaşında evlendirildiği vurgulanıyor. Örgüt, erken yaşta evlendirilen kız çocuklarının okula dönme ihtimalinin azaldığına, aile içi şiddet kurbanı olma ihtimalinin ise arttığına dikkat çekiyor. UNİCEF yöneticisi Antonhy Lake, “Kızlar kimsenin malı değildir. Kendi kaderlerini tayin etme hakları vardır” diye konuştu.

Yeni verilere göre, dünya genelinde 130 milyon sünnet edilmiş kadın bulunuyor. Irak, Liberya ve Nijerya'da kadın sünneti vakaları azalırken, Mısır, Sudan, Mali ve Somali gibi ülkelerde bunun hâlâ yaygın bir uygulama olduğunun altı çiziliyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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