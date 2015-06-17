Nordin Amrabat Trabzonspor'da

Geçen sezonun transfer rekortmeni Trabzonspor, bu sezona da bomba gibi bir giriş yaptı. Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi’nin son şampiyonu olan Sevilla’nın yıldızlarından M’Bia’dan sonra bir büyük transfere daha imza attı ve uzun süredir irtibatta oldukları Nordin Amrabat’ı kadrosuna kattı.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; bonservisi Galatasaray ’da bulunan ve geçtiğimiz sezonu İspanya’nın Malaga takımında geçiren Faslı oyuncu ile her konuda anlaşmaya varıldığı belirlendi. Yıllık 2 milyon 300 bin Euro’ya el sıkışan Amrabat, 3 yıl boyunca bordo-mavili ekibin formasını terletecek.

İmzalar bugün atılabilir

Geçen sezon İspanya ekibi Malaga’da kiralık olarak forma giyen ve takımının en başarılı oyuncusu seçilen 28 yaşındaki futbolcunun bugün son kez yöneticilerle bir araya gelmesi ve ardından sağlık kontrolünden geçip kendisini Bordo-Mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.