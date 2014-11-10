Nordin Amrabat Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Galatasaray'da Kulübü Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Malaga'da kiralık oynayan Nordin Amrabat ve fazla forma şansı bulamayan Bruma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kiralık olarak forma giydiği Malaga'da sergilediği performansla dikkati çeken Nordin Amrabat'a yeniden sarı-kırmızılı forma yolu gözüktü.

Skorer.com'un haberine göre; Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Faslı futbolcuya kapıların açık olduğunu belirterek, "Amrabat'ı tekrar kadromuzda görmek istiyoruz. Yeni sezon için de onunla ilgili düşüncemiz pozitif" dedi.

Malaga formasıyla dün gece Eibar karşısında penaltıdan galibiyeti getiren golü atan Amrabat'ın, devre arasında geri dönmesi için şartların zorlanacağı ancak bir olumsuzluk yaşanması durumunda bu operasyonun yeni sezona kalacağı bildirildi.

Abdurrahim Albayrak ayrıca, teknik direktör Cesare Prandelli tarafından fazla forma şansı bulamayan ve bu nedenle ayrılmayı düşünen Bruma'ya destek çıktı. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajeriyle de görüşen Albayrak, "Bruma çok genç ve yetenekli bir sporcu. Ancak sabırlı olması gerekiyor. Yabancı kontenjanı da özellikle ligde durumu olumsuz etkiliyor. Bruma'dan vazgeçmedik, O da bizden vazgeçemez" diyerek, genç futbolcu ile ilgili dedikodulara nokta koydu.