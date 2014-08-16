Malaga Amrabat'ı yeniden kiraladı!

Cimbom, Malaga’ya “Faslı oyuncuyu tüm haklarıyla almak isterseniz oturalım konuşalım” teklifinde bulundu. Ancak İspanyol ekibi bonservis bedelini almamakta ısrar edince taraflar 1,5 milyon euroya kiralık olarak el sıkıştı.

Bugün’ün haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, bu konuda Malaga’yla anlaştı. Bu anlaşmanın detayları da ortaya çıktı.

Buna göre La Liga temsilcisi, tecrübeli oyuncuyu bir yıl daha kiralık olarak kadrosuna katacak. Galatasaray’ın “Tüm haklarıyla almak isterseniz, bunu müzakere edebiliriz” teklifine olumlu yaklaşmayan İspanyollar, kiralık tercihinde ısrar ettiler.

Sarı-Kırmızılılar, kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro istedi. Prensipte anlaşma sağlandı. Malaga, sezon sonu için satın alma opsiyonuna da sahip olacak. İspanyol kulübü, sezon sonunda Amrabat’ın tüm haklarını alarak transfer etmek isterse, sarı kırmızılılara 2 milyon euro daha ödeyecek.

Kontenjan sorun oluyor

Amrabat, başta ayrılmak istemediğini söylemiş, teknik direktör Prandelli de oyuncuya, antrenman performansı ve çalışmasından memnun olduğunu ifade etmişti. Ancak Eboue ve Dany’nin gönderilememiş olmaları; dahası bu futbolcuların ayak diriyor olmaları, yönetimin yabancı transferinde işini bir hayli zorlaştırıyor. Stoper ve ofansif oynayabilen orta saha transferi konusunda görüşmelerde final aşamasına gelen yönetim, kadroda düşünülmeyen yabancılardan kurtulamadıkları için bu transferleri sonuçlandıramıyor.

Bu nedenle, Amrabat için Malaga’yla yapılan anlaşmanın devreye sokulması büyük önem taşıyor. Faslı yıldız da önceki günlere oranla bu operasyon karşısında çok fazla direnç göstermeyecek gibi görünüyor. Deneyimli futbolcunun durumunun en geç transfer döneminin son haftasında netleşmesi bekleniyor.