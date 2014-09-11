Ali Sabancı: Pegasus'u Amrabat fiyatına aldık

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Pegasus'u aldığı dönemi hatırlatarak, "Bir ara eski Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ile Kayseri'deyken Galatasaray Nordin Amrabat'ı aldı. Galatasaray'ın aldığı fiyata biz Pegasus'u almıştık" dedi.

Ali Sabancı, Türk Telekom'un "PİLOTT Girişimcilik Zirvesi" kapsamında, "Girişimci olarak neler öğrendim?" başlıklı söyleşisinde, 17 yıl yurtdışında yaşayıp Türkiye 'ye geldiğini belirterek, hayatını Türkiye'ye geldikten sonra ve önce diye ikiye ayırdığını söyledi.

Aile şirketinde görev alması beklenirken, kendisinin başka bir yol seçtiğini belirten Sabancı, sonraki süreçle ilgili, "O dönem önce ne yapmak istemediğime karar verdim. Ne yapmak istediğine karar verirken vakit hızlı geçiyor, oysa ne yapmak istemediğine karar vermek daha önemli. Hayatta ne yapmak istemiyorsan onu bırak, şahsi bir risk al" dedi.

Sabancı Pegasus'u satın alma sürecine ilişkin de şu bilgileri verdi: "Muazzam şanslı bir adamım, çok doğru bir zamanda, çok doğru bir sektöre iyi bir ekiple girdim, muazzam bir ekiple çalışıyorum. Çok fazla para koymadık. Bir ara eski Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ile Kayseri'deyken, Galatasaray Nordin Amrabat'ı aldı. Galatasaray'ın aldığı fiyata biz Pegasus'u almıştık. Ama sonra doğru iş modeli geldi. Doğru iş modeli doğru zamanda geldi ve tüketici yeni bir ihtiyacını farketti. Doğru ekip bunu 10 senedir icra ediyor."

Amrabat'ın maliyeti

Kayserispor'un Faslı oyuncusu Nordin Amrabat, 19 Temmuz 2012'de Galatasaray'a 8,6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu. Amrabat ile yıllık 1 milyon Euro garanti maaş üzerinden her yıl 100 bin Euro otomatikman ücret artışı üzerinden 5 yıllık kontrat yapılmıştı.