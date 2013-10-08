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Yaşam

Nobel 'Tanrı Parçacığı'na gitti

2013 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri Belçikalı François Englert ile İngiliz bilim insanı Peter W. Higgs oldu

08 Ekim 2013 17:03

 

Nobel ödülleri sahiplerini bulmaya başladı. Dün Nobel Tıp Ödülü'nun sahiplerinin açıklanmasının ardından bugün de Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar açıklandı. Nobel Fizik Ödülü, tanrı parçacığının varlığını öngören iki bilim insanına gitti.

2013 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri Belçikalı François Englert ile İngiliz bilim insanı Peter W. Higgs oldu.

Nobel Komitesi, Peter Higgs ve François Englert'in tanrı parçacığı varlığını öngördükleri için ödüle layık görüldüklerini açıkladı.

2013 Nobel Tıp Ödülü, bu yıl ABD'li James Rothman ve Randy Schekman ile Alman Thomas Sudhof’a verilmişti.

Üç araştırmacı, hücrelerin dolaşım sisteminin nasıl organize olduğunu ortaya koyan çalışmalarıyla ödüle layık görülmüştü.

 

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Nobel 'Tanrı Parçacığı'na gitti

2013 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri Belçikalı François Englert ile İngiliz bilim insanı Peter W. Higgs oldu

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