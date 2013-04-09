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Bilim / Teknoloji

Higgs: Ben ateistim, Tanrı parçacığı demeyin

Atomaltı parçacığı teorisini ilk kez ortaya atan İngiliz Profesör Peter Higgs: ‘Tanrı Parçacığı’ şaka amaçlı kullanıldı, terimin adından rahatsız oluyorum

09 Nisan 2013 12:43

Maddeye kütle ve yoğunluk kazandıran atomaltı parçacığı teorisini ilk kez ortaya atan İngiliz Profesör Peter Higgs, aranan parçacığa ‘Tanrı Parçacığı’ olarak hitap edilmesinden rahatsız olduğunu söyledi. 83 yaşındaki profesör, “Her şeyden önce, ben bir ateistim. İkinci olarak, atom bileşenine ‘Tanrı Parçacığı’ ismi bir şaka sonucu verildi. Ama tatlı bir şaka değildi. Yanlış anlaşılmalara yol açtığı için buna izin vermemeliydim” diye konuştu.

Tanrı Parçacığı terimi, ilk olarak 1993 yılında Nobel ödüllü fizikçi Leon Lederman ve bilim yazarı Dick Teresi’nin kitabı için üretilmişti. Milliyet'de yer alan habere göre, Higgs, bir türlü izine rastlanamadığı için parçacığa “Lanet olası” anlamına gelen “Goddamn” diyerek hitap edilmesini istemedi, bunun yerine “God Particle” (Tanrı Parçacığı) denilmesini istedi

İsviçre’nin Cenevre kentindeki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (Cern) yürütülen deneylerle aranan Higgs Bozonu’nun izine ilk kez geçen yıl temmuz ayında ulaşılmıştı. Geçen ay ise, Cern’den yapılan açıklamada temmuz ayında bulunan izlerle parçacığın varlığından kesin olarak emin olunduğu belirtilmişti.

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