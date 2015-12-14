Nobel ödüllü Prof. Aziz Sancar Türkiye'de

Nobel ödüllü profesör Aziz Sancar ve eşi, ABD'ye dönmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Stockholm'den İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda bir süre dinlenen Sancar, uçağa gitmeden önce gazetecilere el salladı.

Aziz Sancar ve eşi Gwen Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Stockholm'den İstanbul'a geldi. Yorgun olduğunu söyleyerek görüntü vermeyeceğini ileten Sancar, dinlenmek için Atatürk Havalimanı VIP salonuna geçti. Burada bir süre dinlenen Sancar, kendisini bekleyen basın mensuplarının yanına geldi. Ankara uçağına gitmeden önce kameralara el salladı. Gazetecilerin, "Hocam hoş geldiniz memlekete " sözü üzerine Sancar, "Sağolun, hoş bulduk" dedi. Sancar saat 18.00'da Ankara'ya gitti.