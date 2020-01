Aziz Sancar: Bu ödülü 19 Mayıs’ta Anıtkabir’de Atatürk’e sunacağım

Mardin Savur’da dünyaya gelen bilim insanı Aziz Sancar 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü dün düzenlenen törenle aldı.İsveç Kralı’nın elinden ödülünü alan Sancar, "Ödülü 19 Mayıs’ta Türkiye’ye gelerek Anıtkabir’de Atatürk’e bırakacığım” dedi. Sancar, "Bu ödül Ata’mız sayesinde alınmıştır” dedi.

Prof. Dr. Sancar, ultraviyole yani morötesi ışınların DNA’ya verdiği hasarı ve vücudun bu hasarı tamir sürecini haritalandırmıştı. Bu, kanserle mücadelede önemli bir adım olarak nitelendirilmişti. Sancar’a ödülünü diğer kazananlara olduğu gibi İsveç Kralı Carl 16. Gustaf takdim etti. Törende ödüllerin verilme gerekçesi okundu. Ödülü alanlar ise Kralı ve davetlileri selamladı. Sancar’ın dışında Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülen iki isim İsveçli Tomas Lindahl ve Amerikalı Paul Modrich oldu. Aziz Sancar’ın eşi Gwen Sancar ve yakın çevresinden isimler de törende yer aldı. İsveç Prensi Carl Philip ve eşi Prenses Sofia da töreni izleyenler arasındaydı.

Barış Ödülü Oslo'da verildi

"Tunus’ta demokrasiye geçişte oynadığı rol nedeniyle Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü ise ödülünü Norveç’in başkenti Oslo’da aldı. Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre, Oslo’daki ödülü Norveç Nobel Komitesi’nin Başkanı Kaci Kullmann Five verdi. Törene Norveç Kralı Harald, Norveç Prensi Haakon ve eşi Prenses Mette-Marit katıldı. İsveç’teki törende ödül kazananlar konuşma yapmazken, Norveç’teki törende Tunus Dörtlüsü’nün başındaki isimler açıklama yaptı. Tunus Dörtlüsü’nün bileşenlerinden Tunus Genel İşçi Sendikası’nın Genel Sekreteri Hüseyin Abassi, “Bugün medeniyetler arasında diyaloğa ve barış içinde bir arada yaşamaya çok ihtiyacımız var. Bugün teröre karşı savaşı mutlak öncelik haline getirmeliyiz” ifadelerini kullandı. Norveç Nobel Komitesi’nin Başkanı Kaci Kullmann Five ise “Dörtlünün cesur tutumu, şiddet döngüsünün sona ermesine ve işlerin arzu edilen raya girmesine katkıda bulundu” dedi. Kullmann konuşmasını Martin Luther King’in "Karanlıkları karanlıklar kovamaz. Ancak aydınlık kovabilir. Nefret nefreti yok edemez. Nefreti ancak sevgi kovabilir” sözleri ile tamamladı. 2006'da da yazar Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülü'nü almıştı.

Nobel'in vasiyeti

Alfred Nobel, vasiyetinde Nobel Ödülleri’nin dördünün İsveç tarafından, Barış Ödülü’nün ise Norveç tarafından verilmesini istemiş ancak bunun nedenini açıklamamıştı. Nobel Ekonomi Ödülü ise Alfred Nobel’in vasiyetinde yer almamıştı. Diğer ödüller 1901’de verilmeye başlanırken, ekonomi dalında ilk Nobel 1969’da açıklanmıştı.

Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü, “Arap Baharı’nın ardından Tunus’ta çoğulcu bir demokrasi için gösterdiği çabalardan ötürü” Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Ödül törenin ardından CNN’e konuşan dörtlüden Tunus Genel İşçi Sendikası Başkanı Hüseyin Abassi, Türkiye’yi Ortadoğu’da yaşanan olaylardan sorumlu tuttu. Abassi, “IŞİD’in arkasında Türkiye ve Katar’ın olduğunu, her türlü desteği verdiklerini zaten herkes biliyor” diye konuştu. Abassi’nin bu çıkışına aynı yayına katılan dörtlünün diğer üyeleri itiraz etmezken, CNN’in tecrübeli sunucusu Jonathan Mann, Abassi’nin sözünü keserek “Türkiye ve Katar’ın temsilcileri burada yok. Zaten bu iddiaları yalanlamışlardı” diyerek programa son verdi.