Prof. Aziz Sancar, Nobel Kimya Ödülü'nü aldı

2015 Nobel Kimya ödülünü kazanan Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Tomas Lindahl ve Paul Modrich ödüllerini aldı. Stockholm Konser Salonu'nda düzenlen törende Sancar ödülünü, İsveç Kralı 16'ncı Gustaf'ın elinden aldı.

Sunuş konuşmasında Sancar'ın DNA tamiri ile ilgili buluşundan, öteki keşiflerin önünde övgüyle bahsedildi. Şunuş sırasında DNA'nın tarihi de anlatıldı. İlk sırada ise bu yılın Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Takaaki Kajita ile Arthur B. McDonald'ın nötrinolarla ilgili çalışması sayıldı.

Bu yılki Ekonomi Ödülü Angus Deaton, Tıp Ödülü William Campbell, Satoshi Omura, Youyou Tu, Edebiyat Ödülü Svetlana Alexıjevıtc, Fizik ödülü Takaaki Kamiokande'ya verildi.

Ödül töreninin ardından davetliler İsveç Kralı Carl Gustav'ın evsahipliğini yaptığı Nobel Yemeğine katılmak üzere Stockholm Şehir Evi'ne geçti.

Stockholm Konser Salonuna tören için misafirlerin giriş yaptığı esnada konser salonu yakınında çırıl çıplak soyunan erkek bir gösterici polis tarafından uzaklaştırıldı.

Aziz Sancar, Mardin'in Savur İlçesinde, okuma yazma bilmeyen ancak eğitime önem veren sekiz çocuklu bir anne-babanın çocuğu olarak doğdu. İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Yurtdışında yaptığı çalışmalarla Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'ne kabul edilen üç Türk'ten biri oldu.

Prof. Dr. Aziz Sancar, Lindahl ve Modrich; hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde kazandı.