Nobel ödüllü Aziz Sancar: Bilseydim, 20 yıl önce bu ödülü alırdım

Aziz Sancar bugün törenle Nobel ödülünü alacak ve 15 Aralık’ta Türkiye’ye gelecek. Sancar dünkü resepsiyonda “Türkiye için bu kadar önemli olduğunu bilseydim 2 misli çalışır ve 20 yıl önce alırdım bu ödülü” dedi.

Cumhuriyet’ten Özlem Yüzak’ın haberine göre, 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği’nin onuruna verdiği resepsiyonda sözlerine böyle başladı: “Türkiye için bu kadar önemli olduğunu bilseydim 2 misli çalışır ve 20 yıl önce alırdım bu ödülü...”

Sancar’ın konuşmasından hemen önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Bilim ve Teknoloji Başdanışmanı Davut Kavranoğlu yaptığı konuşmada “Bilim ve teknolojiyi Türkiye’nin önceliği haline getirmek istiyoruz. Artık buna zorunluyuz. Bu yüzden Aziz Sancar’ın Nobel ödülü kazanmış olması Türkiye’nin geleceği açısından son derece önemli. Birlikte işbirliği yapacağımızı umuyoruz” demişti.

"Kızlarımız eğitim almalı"

Aziz Sancar bilim insanı kimliğinin yanı sıra Türkiye’ye son derece bağlı ve vatanseverlik duyguları güçlü bir insan. Sorunları yakından takip ediyor. Bu yüzden Kavranoğlu’nun konuşmasına yanıtı da anlamlıydı.

Sancar sözlerini, “Hükümetin bilime önem verdiğini duymak beni çok mutlu etti. Bilimin insanlığa hizmet eden bir yönü vardır. Bilimi ABD, Almanya ve İsveç gibi ülkeler gibi Türkiye’de yapmalıdır. Bu aynı zamanda insanlığa da borcumuzdur” diye sürdürdü. Ve şöyle tamamladı: Vurgulamak istediğim bir şey var: “Özellikle kızlarımızın eğitim almalarını istiyorum. Bunun önemini yıllar önce ABD’de öğrendim. Bu çağdaş olmanın temel koşulu...”

Stockholm Büyükelçisi Kaya Türkmen’in ev sahipliğini yaptığı ve Büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona TÜBA Başkanı Ahmet Cevat Acar, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Fahrettin Keleştemur da katıldı.

Yoğun bir gündemi var Aziz Sancar’ın. Sadece ödül töreni ile sınırlı değil, Nobel haftası diye adlandırılan haftanın hemen her saati belirlenmiş durumda. Basın toplantıları, toplu fotoğraf çekimleri, resepsiyonlar, Nobel konuşması, ödül alanların onuruna verilen ve İsveç kraliyetinin de katıldığı konser... Bunların hemen hemen hepsine yakasına taktığı Türk bayraklı rozeti ile katılıyor ve yaptığı konuşmalarının çoğunda Türkiye’nin bir şekilde adını geçiriyor. Aziz Sancar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti ve yoğun ısrarı üzerine programını değiştirme kararı aldı. Sancar 15 Aralık’ta Türkiye’ye gelecek, Cumhurbaşkanı ile görüştükten hemen sonra ayrılarak ABD’ye dönecek.