Prof. Aziz Sancar: Sigara içmezsen öldürücü kanserin yüzde otuzu kaybolur

Stockholm'de bulunan 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Aziz Sancar kendisine Nobel kazandıran "DNA onarım mekanizmasının nasıl işlediği'' üzerine gerçekleştirdiği araştırmasını anlattı.

Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Prof.Dr. Aziz Sancar Nobel Ödülü sigara içmemenin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Nobel Ödülü DNA onarımı üzerindeki çalışmalarım için verildi. DNA onarımı hem kanser yapan ajanlardan hem de kanser tedavisi için kullandığımız ilaçların yaptığı DNA hasarlarını ortaya çıkarıyor. İki önemli kanser yapan etkenlerden biri güneş ışığı deri kanseri yapıyor ki çok önemli değildir. Deri kanserinin tedavisi var. En tehlikeli olan akciğer kanseri. Sigaranın içindeki kimyasal maddelerle DNA'yı tahrip ediyor. Bu da kanser yapıyor. Benim çalıştığım DNA onarım mekanizması, sigara dumanının yaptığı tahribatı tamir ediyor. Tamir ediyor da; durmadan sigara içerse buna DNA onarım mekanizması yetişemiyor. Dolayısı ile kanser oluşuyor. Benim DNA onarımını arttırıp, bunu daha etkin yapacak durumum yok. O bakımdan kanseri önlemek için en iyisi sigara içmemek. Herkes tedavi et diyor ama sigara içmezsen zaten öldürücü kanserin yüzde otuzu kaybolur.''

"Kanser ilaçlarının çoğu DNA'yı tahrip ediyor"

"DNA onarımı birde kanser tedavisi için önemli. Kanser ilaçlarının çoğu DNA'yı tahrip ediyor." diyen Sancar, sözlerine şöyle devam etti: "Kanser hücresi de yapılan bu tahribi tamir edip ürüyor. Biz kanser ilacını DNA onarımının düşük olduğu zamanı bulup o zaman versek veya DNA onarımını kanser hücrelerinde önlesek kanser ilaçlarının etkisini arttırmış oluruz. Normal dokulara zarar vermemiş oluruz. Biliyorsunuz kanser tedavisinde en büyük sorun saçın dökülmesi, mide bulantısı. Ama biz kanser hücrelerini daha hassas yaparsak DNA onarımını azaltıp o yönden onun etkinliğini arttırabiliriz.''

Nobel Ödüllü Aziz Sancar yaptıkları buluşların insan yaşamını uzatması anlamında bir etkisinin bulunduğunu sanmadığını belirterek, "Onarım mekanizmalarını çok ayrıntılı inceledik ve anlıyoruz. Onları hedef yapıp kanser hücrelerinde düşürmeye çalışıyoruz. Onu yükseltmek için de bir ilaç bulmak lazım. Tedavi yönünden, kimyasal yönden o ilaçların geliştirilmesi, bulunması lazım. İki konuda milleti inandırabilirsek ‘kardeşim sigara içme, sigara içiyorsan sonra bana gelirsin, kanser olmuşum tedavi et' dersin, olur ama sigara içmezsen zaten bana ihtiyacın yok. Bir de dediğim gibi buluşumuzun kanser tedavisinde faydası olacak. Fakat normal insanın hayatının uzatılması konusunda, bizim yaptığımız buluşların şu anda bir etkisi olacağını sanmıyorum.'' dedi.