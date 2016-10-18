T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Nobel Komitesi: Dylan’a ulaşamıyoruz, pes ettik!

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk söz yazarı olan Dylan, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki para ödülünün de sahibi olmuştu

18 Ekim 2016 03:11

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk söz yazarı olan Bob Dylan, 2016 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmasının üstünden günler geçmesine rağmen, ne ödülü veren İsveç Akademisi’yle iletişime geçti, ne de kutlamalara katılıp katılmayacağına dair bir işaret verdi.

Nobel Komitesi yaptığı açıklamada, "Büyük Amerikan müzik geleneği içinde yeni şiirsel anlatımlar yarattığı için" Bob Dylan'ın ödüle layık görüldüğünü bildirilmişti.

Kültür Servisi'nde yer alan habere göre, İsveç Akademisi bir açıklama yaparak, günlerdir Dylan’a ulaşmaya çalıştıklarını ve artık vazgeçtiklerini söyledi.

Akademinin daimi sekreteri Sara Danius, pazartesi günü devlet radyosuna bir açıklama yaparak, “Artık bir şey yapmıyoruz. En yakın ortaklarını aradım, onlara e-mail gönderdim ve gayet de dostane cevaplar aldım. Şimdilik, bu kadarı yeter,” dedi.

Amerikalı müzisyen ödülü kazandığının açıklandığı salı gününden beri sessizliğini koruyor. Dylan, bir gece önce Las Vegas’ta verdiği konserde de Nobel konusuna hiç değinmedi.

Öte yandan Danius, içlerinin rahat olduğunu da ifade etti: “Çok endişeli değilim. Bence törene katılacak. İstemezse de katılmaz. Bu büyük bir parti olacak ve ne olursu olsun onuru ona ait.”

Nobel geleneğine göre, Nobel ödülünü kazanan kişi 10 Aralık’daki gerçekleşen törene katılarak, Nobel madalyasını, Nobel diplomasını ve İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf’ın ödülü onayladığını belirten belgeyi kabul ediyor.

ETİKETLER

Bob Dylan2016 Nobel Edebiyat ÖdülüNobel KomitesiLas VegaskonserAmerikaaçıklama

İlgili Haberler

Nobel Edebiyat Ödülü Bob Dylan'ın oldu

Ödül, 'Amerikan müzik geleneği içinde yeni şiirsel anlatımlar yarattığı' için verildi; Dylan, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk söz yazarı oldu

Kars'tan ABD'ye; Nobel kazanan Bob Dylan'ın hikâyesi

Dylan, Nobel Edebiyat Ödülü kazanan ilk söz yazarı oldu

Bob Dylan’ın Nobel Ödülü, Kağızman’ı sevince boğdu

"Kağızman'a davet ediyoruz ve Dylan'ı Kağızman'da görmek istiyoruz"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24