Nobel Komitesi: Dylan’a ulaşamıyoruz, pes ettik!

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk söz yazarı olan Bob Dylan, 2016 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmasının üstünden günler geçmesine rağmen, ne ödülü veren İsveç Akademisi’yle iletişime geçti, ne de kutlamalara katılıp katılmayacağına dair bir işaret verdi.

Nobel Komitesi yaptığı açıklamada, "Büyük Amerikan müzik geleneği içinde yeni şiirsel anlatımlar yarattığı için" Bob Dylan'ın ödüle layık görüldüğünü bildirilmişti.

Kültür Servisi'nde yer alan habere göre, İsveç Akademisi bir açıklama yaparak, günlerdir Dylan’a ulaşmaya çalıştıklarını ve artık vazgeçtiklerini söyledi.

Akademinin daimi sekreteri Sara Danius, pazartesi günü devlet radyosuna bir açıklama yaparak, “Artık bir şey yapmıyoruz. En yakın ortaklarını aradım, onlara e-mail gönderdim ve gayet de dostane cevaplar aldım. Şimdilik, bu kadarı yeter,” dedi.

Amerikalı müzisyen ödülü kazandığının açıklandığı salı gününden beri sessizliğini koruyor. Dylan, bir gece önce Las Vegas’ta verdiği konserde de Nobel konusuna hiç değinmedi.

Öte yandan Danius, içlerinin rahat olduğunu da ifade etti: “Çok endişeli değilim. Bence törene katılacak. İstemezse de katılmaz. Bu büyük bir parti olacak ve ne olursu olsun onuru ona ait.”

Nobel geleneğine göre, Nobel ödülünü kazanan kişi 10 Aralık’daki gerçekleşen törene katılarak, Nobel madalyasını, Nobel diplomasını ve İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf’ın ödülü onayladığını belirten belgeyi kabul ediyor.