Nobel Edebiyat Ödülü Bob Dylan'ın oldu

Nobel Edebiyat Ödülü, bu yıl ABD'li söz yazarı Bob Dylan'a verildi. Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Büyük Amerikan müzik geleneği içinde yeni şiirsel anlatımlar yarattığı için" Bob Dylan'ın ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk söz yazarı olan Dylan, 8 milyon İsveç kronu (yaklaşık 3 milyon lira) değerindeki para ödülünün de sahibi oldu.

Nobel Edebiyat Ödülü

Nobel Edebiyat Ödülü sahipleri edebiyat alanında seçkin katkılarda bulunmuş yazarlardan seçilerek, her yıl İsveç Akademisi tarafından takdim ediliyor. Nobel Ödülü, Alfred Nobel'in 1895 tarihli vasiyeti üzerine; fizik, kimya, tıp-fizyoloji, edebiyat, iktisat alanlarında olmak üzere beş dalda ödül verilmeye başlandı. Nobel'in vasiyetinde belirttiği gibi, Edebiyat Ödülü sahibine (İsveç) Akademisi'nin seçtiği beş üyelik komite tarafından karar veriliyor ve ödül Nobel Vakfı tarafından karşılanıyor.

Nobel Edebiyat Ödülü ilk kez 1901 yılında verildi, bu ödülü (Fransa)'dan Sully Prudhomme kazandı. Her ödül sahibi, bir madalya, bir diploma ve miktarı yıllara göre değişen nakit para ile ödüllendiriliyor. 1901 yılında, Prudhomme 150 bin (İsveç) kronu aldı. 2008 yılında, bu ödüle (Fransa)'dan Jean-Marie Gustave Le Clézio layık görüldü ve 10 milyon (İsveç) kronu ile ödüllendirildi.

Ödül töreni; geleneksel olarak Stokholm'da, Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık tarihinde yapılıyor. 2011 yılına gelindiğinde Nobel Edebiyat Ödülü 107 defa verildi ve toplamda 109 kişi bu ödülü kazandı.

Daha önce kazananlar

1901 Sully Prudhomme (Fransa)

1902 Theodor Mommsen (Almanya)

1903 Bjørnstjerne Bjørnson (Norveç)

1904 Frédéric Mistral (Fransa) ile José Echegaray y Eizaguirre (İspanya)

1905 Henryk Sienkiewicz (Polonya)

1906 Giosuè Carducci (İtalya)

1907 Rudyard Kipling (İngiltere/Britanya)

1908 Rudolf Christoph Eucken (Almanya)

1909 Selma Lagerlöf (İsveç)

1910 Paul Heyse (Almanya)

1911 Count Maurice Maeterlinck (Belçika)

1912 Gerhart Hauptmann (Almanya)

1913 Rabindranath Tagore (Hindistan)

1915 Romain Rolland (Fransa)

1916 Verner von Heidenstam (İsveç)

1917 Karl Adolph Gjellerup (Danimarka) ile Henrik Pontoppidan (Danimarka)

1919 Carl Spitteler (İsviçre)

1920 Knut Hamsun (Norveç)

1921 Anatole France (Fransa)

1922 Jacinto Benavente (İspanya)

1923 William Butler Yeats (İrlanda)

1924 Wladyslaw Reymont (Polonya)

1925 George Bernard Shaw (İrlanda)

1926 Grazia Deledda (İtalya)

1927 Henri Bergson (Fransa)

1928 Sigrid Undset (Norveç)

1929 Thomas Mann (Almanya)

1930 Sinclair Lewis (ABD)

1931 Erik Axel Karlfeldt (İsveç)

1932 John Galsworthy (İngiltere/Britanya)

1933 Ivan Alekseyevich Bunin (Rusya ya da SSCB )

1934 Luigi Pirandello (İtalya)

1936 Eugene O'Neill (ABD)

1937 Roger Martin du Gard (Fransa)

1938 Pearl S. Buck (ABD)

1939 Frans Eemil Sillanpää (Finlandiya)

1944 Johannes Vilhelm Jensen (Danimarka)

1945 Gabriela Mistral (Şili)

1946 Hermann Hesse (İsviçre)

1947 André Gide (Fransa)

1948 T. S. Eliot (ABD) / (İngiltere/Britanya)

1949 William Faulkner (ABD)

1950 Bertrand Russell (İngiltere/Britanya)

1951 Pär Lagerkvist (İsveç)

1952 François Mauriac (Fransa)

1953 Sir Winston Churchill (İngiltere/Britanya)

1954 Ernest Hemingway (ABD)

1955 Halldór Laxness (İzlanda)

1956 Juan Ramón Jiménez (İspanya)

1957 Albert Camus (Fransa)

1958 Boris Pasternak (Rusya ya da SSCB )

1959 Salvatore Quasimodo (İtalya)

1960 Saint-John Perse (Fransa)

1961 Ivo Andric (Yugoslavya)

1962 John Steinbeck (ABD)

1963 Giorgos Seferis (Yunanistan)

1964 Jean-Paul Sartre (reddetti) (Fransa)

1965 Mihail Şolohov (Rusya ya da SSCB )

1966 Shmuel Yosef Agnon (İsrail) ile Nelly Sachs (Batı Almanya)

1967 Miguel Ángel Asturias (Guatemala)

1968 Yasunari Kawabata (Japonya)

1969 Samuel Beckett (İrlanda)

1970 Aleksandr Soljenitsin (Rusya ya da SSCB )

1971 Pablo Neruda (Şili)

1972 Heinrich Böll (Batı Almanya)

1973 Patrick White (Avustralya)

1974 Eyvind Johnson (İsveç) ile Harry Martinson (İsveç)

1975 Eugenio Montale (İtalya)

1976 Saul Bellow (Kanada / ABD)

1977 Vicente Aleixandre (İspanya)

1978 Isaac Bashevis Singer (ABD)

1979 Odysseas Elytis (Yunanistan)

1980 Czeslaw Milosz (Polonya / ABD)

1981 Elias Canetti (İngiltere/Britanya)

1982 Gabriel García Márquez (Kolombiya)

1983 William Golding (İngiltere/Britanya)

1984 Jaroslav Seifert (Çekoslovakya)

1985 Claude Simon (Fransa)

1986 Wole Soyinka (Nijerya)

1987 Joseph Brodsky (Rusya / ABD)

1988 Necip Mahfuz (Mısır)

1989 Camilo José Cela (İspanya)

1990 Octavio Paz (Meksika)

1991 Nadine Gordimer (Güney Afrika)

1992 Derek Walcott (Saint Lucia)

1993 Toni Morrison (ABD)

1994 Kenzaburo Oe (Japonya)

1995 Seamus Heaney (İrlanda)

1996 Wislawa Szymborska (Polonya)

1997 Dario Fo (İtalya)

1998 José Saramago (Portekiz)

1999 Günter Grass (Almanya)

2000 Gao Xingjian (Fransa)

2001 Vidiadhar Surajprasad Naipaul (İngiltere/Britanya)

2002 Imre Kertész (Macaristan)

2003 John Maxwell Coetzee (Güney Afrika)

2004 Elfriede Jelinek (Avusturya)

2005 Harold Pinter (İngiltere/Britanya)

2006 Orhan Pamuk (Türkiye)

2007 Doris Lessing (İngiltere/Britanya)

2008 Jean-Marie Gustave Le Clézio (Fransa)

2009 Herta Müller (Almanya)

2010 Mario Vargas Llosa (Peru)

2011 Tomas Gösta Tranströmer (İsveç)

2012 MoYan (Guan Moye) (Çin)

2013 Alice Munro (Kanada)

2014 Patrick Modiano (Fransa)

2015 Svetlana Aleksiyeviç (Beyaz rusya)