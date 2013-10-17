Nobel Barış Ödülü sahibi 11 kişi çevreciler için Putin’e mektup yazdı

Gülçin Şahin

Nobel barış ödülü sahibi 11 kişi, Rusya Başkan’ı Vladimir Putin’e yazdıkları ortak mektupta, Rusya’da gözaltında tutulan 28 Greenpeace eylemcisi ve 2 serbest gazeteciye desteklerini iletti. Mektupta imzası olanlar arasında Başpiskopos Desmond Tutu da bulunuyor.

Barış ödülü sahibi 11 kişi, yazdıkları mektupta Putin’den 28 Greenpeace eylemcisi ile gemideki serbest fotoğrafçı ve kameraman hakkındaki korsanlık suçlamasının düşürülmesi için elinden geleni yapmasını, verilen kararların uluslararası hukuka ve Rusya hukukuna uygun olmasını talep etti.

Zararın etkisi yıkıcı ve uzun vadeli olacak

Mektubu imzalayanlar, Kuzey Kutbu’nu ‘insanlığın çok değerli hazinelerinden biri’ olarak tanımlıyor ve Kuzey Buz Denizi’nin petrol aramalarından korunması çabalarını destekliyor.

Mektupta “Kuzey Buz Denizi’nde petrol aranması tehlikeli, yüksek riskleri olan bir iş. Bu buzlu sularda yaşanacak bir petrol sızıntısı, dünyadaki en el değmemiş ve güzel bölgelerden birinde felaket etkisi yaratacaktır. Sızıntının bölgede yaşayan topluluklar ve zaten tehlike altında olan hayvanlar üzerindeki etkisi de yıkıcı ve uzun vadeli olacak. Bir kaza olasılığı her zaman var ve petrol endüstrisinin müdahale planları yetersiz. Aynı derecede önemli olan bir diğer etkense Kuzey Buz Denizi’nde petrol sondajı yapmanın iklim değişikliğine etkisi. İklim değişikliği tüm dünyadaki herkesi tehdit ediyor.” ifadeleri yer alıyor.

Putin’e yazılan mektubu imzalayanların listesi şöyle:

- Güney Afrika Başpsikoposu Desmond Tutu

- Kuzey İrlandalı barış aktivisti Betty Williams

- Kosta Rika eski Başkanı Oscar Arias Sanchez

- ABD’li barış aktivisti Jody Williams

- Liberyalı barış aktivisti Leymah Gbowee

- Yemenli barış aktivisti Tawakkol Karman

- Guatemalalı sosyal reformist Rigoberta Menchu Tum

- Kuzey İrlandalı barış aktivisti Mairead Maguire

- İranlı avukat ve insan hakları savunucusu Şirin Ebadi

- Doğu Timor eski Başkanı Jose Ramos Horta

- Arjantinli insan hakları savunucusu Adolpho Perez Esquivel

'Korsanlık' suçlamasıyla tutuklandılar

Greenpeace’in, aralarında Gizem Akhan’ın da bulunduğu 28 eylemcisi, gemideki 1 serbest fotoğrafçı ve kameraman 19 Eylül’de, petrol aramalarını protesto eden barışçıl bir protesto sonrası göz altına alınmıştı. 2 Ekim’de bu 30 kişiye korsanlık suçlaması yöneltildi ve gözaltında yargılanıyorlar. Korsanlık, Rusya ceza kanununa göre 15 yıla kadar hapis getirebiliyor. Türkiye’den Gizem Akhan da dahil 28 barışçıl eylemcisi ve serbest çalışan 1 fotoğrafçı ve 1 kameraman korsanlıkla suçlanıyor.

Ancak Başkan Putin, yaklaşık 3 hafta önce yaptığı bir açıklamada bu eylemcilerin ‘korsan olmadıklarının açık’ olduğunu ifade etmişti.

Dünya çapında destek büyüyor

Rusya’da göz altında bulunan 28 eylemci, 1 serbest fotoğrafçı ve 1 kameramanın serbest bırakılması için bugüne dek dünya çapında 1 buçuk milyona yakın insan Rusya büyükelçiliklerine mektup gönderdi. 5 Ekim’de dünyanın 49 ülkesinde 260 farklı merkezde protesto gösterileri düzenlendi. Ayrıca, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu, gözaltında bulunan iki gazetecinin serbest bırakılmasını talep etti

Destek olmak için www.greenpeace.org/freeouractivists.org adresi üzerinden siz de mektup gönderebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için: Gülçin Şahin, Greenpeace Akdeniz İletişim Sorumlusu

0 530 963 10 91, gsahin@greenpeace.org