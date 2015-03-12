Nişanyan Evleri yıkılıyor

Sevan Nişanyan’ın uzun süreli hapis cezası almasına sebep olan Nişanyan Evleri’nin bir kısmının yıkılmasının gerçekleştirilmesine karar verildi. Selçuk Belediyesi, 24 Şubat 2015 tarihli yazıyla bölgede bulunan hamam ve saunayla ilgili söz konusu kararı Nesin Vakfı’na bildirdi.

Nişanyan’ın evlerin mülkiyetini bağışladığı Nesin Vakfı’na ulaşan karara göre, İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 13 Mart 2014 tarihinde verdiği karar uyarınca, “kaçak olarak yapıldığı” gerekçesiyle “ivedilikle yıkılması gerekiyor”. Ayrıca kararda, yıkımın yapılmaması durumunda bu işlemin Selçuk Belediyesi’nce yapılarak, masrafların Nesin Vakfı’ndan alınacağı belirtiliyor.

Emre Can Dağlıoğlu'nun Agos'ta yayımlanan haberine göre, konuyla ilgili olarak, 13 Mart Cuma günü Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı’yla görüşülecek.

İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, söz konusu yıkım kararını 10 Eylül 2014 tarihinde Selçuk Belediyesinden istemişti. Yıkım kararını ısrarla takip eden Müdürlük, 22 Aralık 2014 tarihli yazısında da yıkım kararının yerine getirilip getirilmediği hususunu Belediye’den tekrar sormuştu.

Nişanyan Evleri’nin bulunduğu bölgede, 2000 yılında 2 konut ve 2008'de de bir müştemilat için İl Özel İdaresi Encümeni tarafından yıkım kararı alınmıştı. Ayrıca İl Özel İdaresi Encümeni, 2010 ve 2011’de bağ evlerinin ‘sit alanında kaçak olarak inşa edildiği’ gerekçesiyle yıkılmasını istemişti. Sevan Nişanyan, bu kararlara tepki olarak 2010 yılında aynı bölgede Hodri Meydan Kulesi’ni inşa etmişti.