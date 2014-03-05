Sevan Nişanyan’a 'taş yatak' işkencesi

Yaklaşık bir hafta önce, gerekçe gösterilmeksizin Torbalı açık cezaevinden, İzmir Buca Kapalı Cezaevi'ne nakledilen Sevan Nişanyan'ın "yatak yok" gerekçesi ile günlerdir yerde, beton zeminde yatırıldığı öğrenildi. Banyo yapma imkanı da tanınmayan Sevan Nişanyan'a uygulanan “taş yatak”ın açık bir işkence olduğu ifade ediliyor.

Bilindiği gibi Sevan Nişanyan, bir kaçak yapı cenneti olan Türkiye'de, İzmir'in Şirince Köyü'nde, kendi arazisi üzerine 60 metre karelik tek odalı bir taş ev inşa etmesi üzerine "kaçak yapı" gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Torbalı Açık Cezaevine konan Nişanyan’ın bir gardiyanın hırsızlık yaptığını kamuoyuyla paylaşması üstüne cezaevi yönetimi soruşturma açmış ve Nişanyan apartopar Buca Kapalı Cezaevi'ne nakledilmişti.

Hakkında uluslararası kamuoyunda yankı bulan çeşitli dayanışma kampanyaları açılan Sevan Nişanyan’a bu kez de “yatak işkencesi” uygulanması tepkileri tırmandırdı. Çeşitli gazeteci, yazar, sanatçı ve insan hakları hak savunucularından oluşan 'Sevan Nişanyan'la Dayanışma Kurulu' son uygulamayı da dünya kamuoyuna taşımaya hazırlanıyor.