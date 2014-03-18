Şirince’de kaçak inşaat yaptığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası alan yazar Sevan Nişanyan’ın serbest bırakılması için “Uluslararası Sevan Nişanyan’a Özgürlük ve Adalet Komitesi” kuruldu.

Komite, Nişanyan’ın hapse mahkûm edilmesini, “ayrımcılık ve kindarlığın açık bir tezahürü” olarak tanımlayarak, “Sevan devletin cezalandırma mekanizmasına kurban gidiyor” dedi.

“Uluslararası Sevan Nişanyan’a Özgürlük ve Adalet Komitesi”nden yapılan basın açıklaması şöyle:

Türkiye vatandaşı, aktivist, dilbilimci, turizmci, yazar, Ermeni aydın Sevan Nişanyan, 2 Ocak 2014’ten bu yana Türkiye’de cezaevinde tutsaktır.

Nişanyan’ın mahkûmiyetinin yüksek mahkemece onaylanmasının kabul edilemezliği, cezaevi koşullarının giderek dayanılmaz bir hale gelmesi, yeni dava süreçlerinin tehdidiyle karşı karşıya olunması, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve aydınların bir araya gelerek Uluslararası Sevan Nişanyan’a Özgürlük ve Adalet Komitesi’ni oluşturmasına vesile olmuştur.

Uluslararası Sevan Nişanyan’a Özgürlük ve Adalet Komitesi, Nişanyan hakkında verilen hapis cezasını, adaletle alay olarak tanımlamakta ve kitlelerin düşünce özgürlüğü hakkı bağlamında kabul edilemez bir yaptırım olarak nitelemektedir.

Komite, Nişanyan’ın hapse mahkûm edilmesini, ayrımcılık ve kindarlığın açık bir tezahürü olarak görmektedir. Türkiye’nin resmi tezleriyle barışık olmayan muhalif bir aydın olan Nişanyan, bu nedenle kötü muameleye maruz kalmıştır.

Komite, Sevan Nişanyan’ın derhal serbest bırakılması ve ona karşı uygulanan baskı ve zulme son verilmesi için Türkiye yetkililerine çağrıda bulunmaktadır.

Komite, Sevan Nişanyan’a uygulanan baskı ve kısıtlamaların kınanması, bunların bertaraf edilmesi ve Sevan’ın serbest bırakılması yönünde harekete geçmeleri için dünya kamuoyuna, uluslararası kuruluşlara ve insan hakları örgütlerine çağrıda bulunmaktadır.

Komite, devletin cezalandırma mekanizmasına kurban giden, Türkiye’de çok kültürlülüğü savunan ve yaygınlaşması için çaba sarf eden, bu doğrultuda yaşadığı ülkedeki yurttaşlara değerli bir gelenek sunan bir aydınına sahip çıkılması yönünde tüm Türkiye vatandaşlarına ve insanlığa çağrıda bulunmaktadır.

Komite, meseleye sahip çıkan bireylerle dayanışarak Türkiye ve yurtdışında Sevan Nişanyan’ın davası hakkında birçok etkinlik düzenleyeceğini duyurmaktadır.

Uluslararası Sevan Nişanyan’a Özgürlük ve Adalet Komitesi üyeleri:

Ali Ertem, Ara Baliozian, Atilla Dirim, Attila Tuygan, Baskin Oran, Can Baskent, Dalita Roger-Hacyan, David Gaunt, Doğan Özgüden, Erkan Metin, Erol Ozkoray, Esther Schulz-Goldstein, Fikret Baskaya, Gerayer koutcharian, Gurgen Khandjyan, Hrant Kasparyan, Hrach Kalsahakian, Hranush Kharatyan, Ibrahim Seven, Ischkhan Chiftjian, Ismail Besikci, Karine Khutikyan, Khatchig Mouradian, Mahmut Konuk, Mesut Tufan, Nadya Uygun, Nurhan Becidyan, Perj Zeytuntsyan, Raffi Hermonn Arax, Ramazan Gezgin, Sait Cetinoglu, Sako Aryan, Seta Papazian, Sevak Artsruni, Sibel Ozbudun, Sirri Sireyya Onder, Taner Akcam, Tessa Hofmann, Tigran Paskevitchyan, Temel Demirer, Tzourou Ira, Vahagn Chakhalyan, Vartan Tashjian, Yalcin Ergundogan, Zeynep Tanbay.