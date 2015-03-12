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İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Sevan Nişanyan’a AİHM yolunu gösterdi

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Sevan Nişanyan'ın AİHM'e başvurmasını önerdi

12 Mart 2015 11:55

Aydın Yenipazar Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sevan Nişanyan’ın 11 yılı aşan infaz süresi hakkında, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu (İHİK), AİHM yolunu gösterdi.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün Nişanyan’a verilen cezalarla ilgili olarak, İHİK’in konuyu incelemesi talebiyle yaptığı başvuruya Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün imzalı cevap verildi. Söz konusu yazıda, Komisyon’un yargı yetkisine ilişkin hususlara hakkında işlem yapılamayacağını belirtildi.

Emre Can Dağlıoğlu'nun Agos'ta yayımlanan haberine göre, Komisyon’dan gelen cevapta, ‘Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılabilir” ifadesi yer aldı. Komisyon, iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından Nişanyan’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurulabileceğini de belirtti. 

Sevan Nişanyan’ın avukatı Murat Akçı, Nişanyan’ın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na (KTVKK) muhalefet gerekçesiyle aldığı 1 yıl 8 ay hapis cezası için Eylül 2014’te bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını, fakat henüz bir sonuç alamadıklarını dile getirdi. Ayrıca Akçı, bu girişimin sonuçsuz kalırsa, davayı AİHM’e götürebileceklerini ekledi. 

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