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Sevan Nişanyan 13.5 ay hapis cezasına çarptırıldı

Yazar Sevan Nişanyan, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle 13.5 ay hapis cezasına çarptırıldı

22 Mayıs 2013 15:01

Ünlü piyanist Fazıl Say'ın ardından yazar Sevan Nişanyan da 'Hz. Muhammed'e hakaret ettiği' gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Daha önceden de sabıkası olan Nişanyan'ın cezası para cezasına çevrilmiyor.

Akit gazetesinin haberine göre; yazar Sevan Nişanyan, kendi blog’unda yer alan ve Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edilen bir yazısı nedeniyle İstanbul 14. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 13.5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daha önceden de sabıkası olması dolayısı ile aldığı ceza para cezasına çevrilmeyen Nişanyan’ın sadece kararı temyiz etme hakkı bulunuyor.

Nişanyan hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan mart ayında 1,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Mahkemece kabul edilen iddianamede Nişanyan’ın, "...Bundan yüzlerce yıl önce Allah ile kontak kurduğunu iddia edip bundan siyasi, mali ve cinsel menfaat temin etmiş bir Arap lideriyle dalga geçmek nefret suçu değildir” cümlesini içeren yazısına yer verilmiş ve bu ifadelerin 'başkalarını sebepsiz yere incittiğini, insan ilişkilerinin gelişmesine yarayan kamusal tartışmaya bir katkıda bulunmadığı' belirtilmişti.

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