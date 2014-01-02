Sevan Nişanyan cezaevine teslim oldu

İzmir’in Selçuk İlçesi’ne bağlı Şirince köyünde izinsiz inşaat ve de mühür sökme nedeniyle 2 yıl hapse mahkum edilen yazar Sevan Nişanyan, Torbalı Açık Cezaevi’ne giderek teslim oldu. Nişanyan, "Yaptıklarımdan pişman değilim. Yaptıklarımla gurur duyuyorum" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Latif Sansür ve Veysel Erol'ün haberine göre, yazar ve dilbilimci Sevan Nişanyan, kaçak inşaat yargılamasından verilen 2 yıllık hapis cezasını çekmek üzere Torbalı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim oldu. Eski eşi Müjde Tömbekici, çocukları Davit Nişanyan ve Arsen Nişanyan ile cezaevine gelen Nişanyan, gazetecilere yaptıklarıyla gurur duyduğunu söyledi. Nişanyan, cezaevi önündeki açıklamasında, şöyle dedi:

"Türkiye maalesef ufuksuz, vizyonsuz, çapsız insanlar, cüceler tarafından yönetilmektedir. Bu memlekete yazıktır. Hepimiz, hepiniz daha iyisine layığız. Umuyoruz ki; günün birinde vizyon sahibi olan, iyi ile yanlışı ayırabilen insanlar da yönetimde bulunacaktır."

'Bana biçilen rolü oynadım'

Yaptıklarının birilerini rahatsız ettiğini öne süren Nişanyan, şöyle devam etti:

"Kendisine biçilen rolü oynamayan bir insanın cezalandırılması gerekiyordu. Bu şekilde bir yol buldular. Şirince'de vaktiyle söylediklerimiz, yazdıklarımız yaptıklarımızla ilgili hakkımda düzinelerce ceza davası açıldı. Siyasi iktidarın elinde bu saçmalığı düzeltme olanağı vardı. Kullanmamayı tercih ettiler. Kendi takdirleridir. O kadar dava var ki, bunların nasıl hesaplandığını bilmiyorum. Bir matematikçinin bile içinden çıkamayacağı bir hesap. Ama uzun bir süre içeride kalacağımı biliyorum."

'Çıkınca da aynısını yapacağım'

Şirince ve ülkesi için yaptıklarını felsefi bir tutarlılık içinde olduğunu belirten Nişanyan, tahliye edildikten sonra da aynı yolda yürüyeceğinden kimsenin kuşkusu olmamasını istedi. Nişanyan, şöyle konuştu:

"Şirince’de yaptığımız işler iyi şeylerdir, doğru şeylerdir. Memleket için örnek olabilecek işlerdir. Bir çıkar kaygısıyla değil, felsefi tutarlılık kaygısıyla yapılan işlerdir. Bu işler bir takım saçma sapan insanların hoşuna gitmiyor diye durdurulacak değildir. Elbette devam edecek. Yasal izinleri verirlerse yasal olarak yolumuza devam ederiz, ama yasal izinleri vermezlerse de kendilerinin bileceği şey, yasa dışı olarak yola devam ederiz. Ama her türlü yolumuza devam ederiz. Aynı şekilde kamuyu ilgilendiren işlerde ülkenin değerleri ve doğruları hakkında söylediklerimi aynı tutarlılık ve aynı kararlılıkla söyleyeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. Yaptıklarımdan gurur duyuyorum, doğru işler yaptığıma, topluma insanlara yararlı işler yaptığıma eminim. Bunu bir değer görüyorum."

Bir soru üzerine davasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşımayacağını da ifade eden Nişanyan, daha sonra çocukları ve eski eşiyle vedalaşıp cezaevine girdi. Yanında getirdiği yastığı içeri alınmayan Nişanyan, üzerindeki paraları da eski eşine verdi.

Arsen ve Davit Nişanyan da cezaevine uğurladıkları babalarıyla gurur duyduklarını söyledi. Arsen Nişanyan, "Kendisi yıllardır riskli bir mücadele içindeydi. Sonuçlarını biliyordu. Risklerini tatmıştı. Ancak sonuç bu şekilde oldu. Sonuçlarını bildiği bir savaşın içine girdi ve cesurca bir duruş sergiledi. Malesef sonuç bu" dedi.

Neler olmuştu?

İzmir’in Şirince Köyü’ne bir kilometre mesafedeki kendine ait araziye yaptığı 60 metrekarelik evin inşaatı arazisinin SİT alanı olduğu gerekçesiyle iki kez mühürlenmesine rağmen tamamlayan Nişanyan, hakkında Selçuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme, Nişanyan’a 2 yıl hapis cezası verdi. Nişanyan, kararın temyizi için 2008 yılında Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay, 5 yıl sonra kararı onadı. Bunun üzerine 23 Aralık 2013’te savcılığa gidip teslim olan Nişanyan’a cezaevine girmesi için 2 Ocak’a kadar süre verilmişti.