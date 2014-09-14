Niran Ünsal'dan Lady Gaga'ya: Biz Müslüman ülkeyiz, burada kapalı giyin

Demet Akalın ve Gülşen'i kliplerindeki seksi sahneler nedeniyle eleştiren Niran Ünsal, Türkiye’de ilk konserini vermeye hazırlanan Lady Gaga’ya “Türk örf ve adetlerine uygun giyin” çağrısında bulundu.

Niran Ünsal, kliplerindeki seksi sahneler nedeniyle Demet Akalın ve Gülşen’e, “Yatak odalarını ekrana taşımasınlar” diyerek tepki göstermiş ve Twitter üzerinden kliplerdeki çıplaklığa karşı kampanya başlatmıştı.

Ünsal, bu kez sıra dışı giyim tarzıyla dünya çapında şöhret kazanan Amerikalı müzik yıldızı Lady Gaga’yı hedef aldı. Ünsal dünya turnesi kapsamında İstanbul’da sahneye çıkacak olan Lady Gaga’nın “Türk örf ve adetlerine uygun giyinmesi için” sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Lady Gaga’nın Birleşik Arap Emirlikleri’nde kapalı giyindiğini, aynı hassasiyeti Türkiye ’de de göstermesi gerektiğini savunan Ünsal, “Biz de Müslüman bir ülkeyiz. Lady Gaga’dan bizim de kültürümüze saygı göstermesini istiyorum” dedi.

Ünsal’ın açtığı “LadyGagaGiyinveGel” hashtag’ine hem tepki hem de destek mesajları geldi.

Lady Gaga, 16 Eylül’de İTÜ Stadyumu’nda sahneye çıkacak.