Gülşen: Muhafazakar şarkıcılar yandan!

Erotik kliplere savaş açan ve bu nedenle Demet Akalın, Gülşen ve Murat Boz’u hedef alan şarkıcı Niran Ünsal, Gülşen’in “Muhafazakar şarkıcılar hadi yandan!” sözlerine tepki gösterdi. Ünsal, "Artık, ok yaydan çıktı. Eylülde Ankara’ya gideceğim, hazırladığım dosyayı Meclis Başkanı’na vereceğim. Reklam yapmıyorum. Tepkim, yatak odalarımızın televizyona taşınmasına” ifadelerini kullandı.

Milliyet’te yer alan habere göre Niran Ünsal, 15 gün önce Twitter’dan ‘erotik kliplere’ isyan etmiş; Demet Akalın, Gülşen ve Murat Boz’u hedef almıştı. Niran Ünsal’a tepki göstererek “Dostlarını RTÜK’e şikayet etmek sana yakışmaz” diyen Akalın’a, Gülşen de “Muhafazakar şarkıcılar hadi yandan!” sözleriyle destek verdi.

Konuyu Meclis gündemine taşıyacağını belirten Ünsal ise “Artık, ok yaydan çıktı. Eylülde Ankara’ya gideceğim, hazırladığım dosyayı Meclis Başkanı’na vereceğim. Reklam yapmıyorum. Tepkim, yatak odalarımızın televizyona taşınmasına” ifadesini kullandı.

Ünsal, Gülşen’in sözlerine cevaben şöyle konuştu:

“Çok ayıp. Beni geçmişimle vurmaya çalışan hata yapar. Müzikal anlamda bir hatam varsa bu işi bırakırım” diye konuştu.