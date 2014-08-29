Niran Ünsal: O klipler ülkemin milli inancına aykırı

Televizyon kanallarında yayınlanan kliplere tepki gösteren şarkıcı Niran Ünsal, ““Birçok kadın ve erkeğin iç çamaşırları ve buna benzer kostüm diye adlandırdıkları çeşitli erotik materyallerle yatak odalarında, havuzlarda çekilen klipler sanata hizmet etmiyor. Nereye hizmet ettikleri hakkında da hiçbir fikrim yok” dedi.

Niran Ünsal, “Ülkemin milli inancına aykırı bir durum söz konusu. Amacım, bu tarz klipleri yasaklatmak değil. Sadece denetlenmesini sağlamak, yayın saatlerinin değiştirilmesi ve insanları kışkırtıcı hareketlere sürüklememesi” diye konuştu.

Daha önce Twitter’da müzik kliplerindeki erotizme tepki gösteren Niran Ünsal, başlattığı kampanyayla ilgili olarak Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu’na konuştu.

Ali Eyüboğlu’nun Milliyet gazetesinin bugünkü (29 Ağustos 2014) nüshasında yayımlanan, “Niran Ünsal erotik kliplere savaş açtı” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

‘Niran Ünsal erotik kliplere savaş açtı’

Niran Ünsal, 15 gün önce 133 bin takipçisinin olduğu Twitter’da müzik kliplerindeki erotizme ve müzik dünyasındaki tekelleşmeye karşı isyan bayrağı açtı. Ünsal’ın farklı hashtag’lar altında yürüttüğü bu sivil harekete katılıp destek verenler kadar karşı çıkıp, geçmişini hatırlatanlar da oldu. Ancak Ünsal yılmadı ve çıktığı yolun sonuna kadar gitmeye kararlı. Hedefini sorduğum Ünsal’ın yanıtı şu oldu:

“Amacım, insanları, ebeveynleri, yeni nesli ve kamuoyunu uyandırmak.

Dört çocuk annesi bir kadın olarak çocuklarımla işim olmadığı zamanlarda evde vakit geçirdiğim için bu tarz kliplere fazlaca denk geliyorum. Çocuklarımın pedagojik gelişimi açısından doğru görseller olmadığı kanaatindeyim.

İkincisi, Türkiye’de sanat kisvesi altında yapılan birçok işin aslında tamamen popülariteye hizmet ettiğini ve sanatla hiçbir ilgisinin olmadığını fark ettirmek için... Bu konuda yasal bir düzenleme yapılıncaya kadar kampanyayı sürdüreceğim.”

Gece yayınlansınlar

Karşı olduğun, “Çocukların izleyebilecekleri saatlerde değil, gece yarısından sonra yayınlansınlar” dediğin klipleri biraz tarif eder misin dediğimde Ünsal bu kez şunları söyledi:

“Birçok kadın ve erkeğin iç çamaşırları ve buna benzer kostüm diye adlandırdıkları çeşitli erotik materyallerle yatak odalarında, havuzlarda çekilen klipler sanata hizmet etmiyor. Nereye hizmet ettikleri hakkında da hiçbir fikrim yok.

Ülkemin milli inancına aykırı bir durum söz konusu. Amacım, bu tarz klipleri yasaklatmak değil. Sadece denetlenmesini sağlamak, yayın saatlerinin değiştirilmesi ve insanları kışkırtıcı hareketlere sürüklememesi.

Murat Boz-Gülşen klibi

“Türk toplumunun ahlaki değerlerine sahip çıkan ve bunu korumaya çalışan insanlar en büyük destekçilerimdir.”

Niran Ünsal’a yönelttiğim son soru şu oldu:

Bam telini attırıp, “Bunlara karşı bir kampanya başlatayım” dediğin klip hangisi oldu?

“14 yaşındaki kızım Şeker ve 2 yaşındaki kızım Liva ile birlikte bu klipleri izlerken, kanalı değiştirmek zorunda kalıyorum. Murat Boz’la Gülşen’in klibini çocuğumla izlerken kanalı değiştirmek zorunda kaldım. Bu durum sizce de sıkıntılı bir durum değil mi? Çocuk gelişimine katkıda bulunan daha gerçekçi ve yararlı şeyler öğrenmelerini istiyorum. Neden önce öpüşmeyi ve sevişmeyi öğrensinler ki? Nasıl ki çocuklarımıza korku filmi izlettirmiyorsak, bunları izlemeleri de onların gelişimlerinde olumsuz etkiler yaratacak diye düşünüyorum. Ve tüm pedagogları konuya açıklık getirmeleri için göreve davet ediyorum. En doğru cevabı onlar verecektir.”