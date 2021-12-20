Nilgün Belgün'den Fatma Şahin'e tepki: 40 yıllık oyuncuyum, ben bu kadar rahat devam edemezdim

Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayın çekimi sırasında İHA muhabiri Ahmet Demir'e attığı tokat anında hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya devam eden ve programın sonunda da Muharrem Sarıkaya'ya "Sizi seviyoruz" diyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e bir tepki de oyuncu Nilgün Belgün'den geldi.

Nilgün Belgün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "40 yıllık oyuncuyum karşımdaki insan bu hareketleri yaparken bir şey olmamış gibi bu kadar rahat konuşmama devam edemezdim" ifadesini kullandı.

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