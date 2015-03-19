Nihat Kazanhan cinayetinde 1 amir ve 4 özel harekatçıya dava açıldı

Şırnak’ ın Cizre İlçesi’nde mahalledeki arkadaşlarıyla oyun oynarken polisin pompalı ateşi sonucunda kafasından vurularak hayatını kaybeden (14 Ocak 2015) 12 yaşındaki Nihat Kazanhan cinayetiyle ilgili tutuklu 1 özel harekat polisine "olası kasten adam öldürmekten" 1 amir ve 3 özel harekatçıya ise suçu bildirmemekten dava açıldı.

Hazırlanan iddianame, Cizre Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, 5 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Cizre'de 14 Ocak günü Nihat Kazanhan'ın arkadaşlarıyla oynarken başından vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianame Cizre Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, olaydan sonra tutuklanan özel harekatçı polis memuru H.V.'nin cezaevinde verdiği ifadeden sonra olayı gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan M.N.G.'nin, 'Olası kastten adam öldürmekten' cezalandırılması talep edilirken; tutuksuz olan 1 amir ve 3 özel harekatçı polis için ise 'Kamu görevlisinin suçu bildirmeme' suçundan cezalandırılmaları istenildi. Olayla ilgili yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.

Önce tutuklanan polis gerçeği anlatınca serbest bırakılmıştı

Nihat Kazanhan'ın öldürülmesi olayından polisler sorumlu tutulunca, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olay günü görev yapan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube'sinde görevli polis memuru H.V. şüpheli olarak gözaltına alınmış ve tutulanmıştı. Malatya Cezaevi'ne gönderilen H.V. daha sonra olayla ilgili gerçekleri anlatınca tahliye edildi. H.V.'nin ifadesinde Nihat Kazanhan'a ateş ederek öldürdüğünü öne sürdüğü özel harekat polisi M.N.G. Ankara'da tutuklandı. Olayla ilgili Cizre Cumhuriyet Savcısı ve Sulh Ceza Mahkemesi'ne ifade veren H.V. şunları anlatmıştı:

"Olay günü arkadaşlarım U.İ., O.Ç. ve M.N.G. ile birlikte Hayati Bilgin Karakolu'ndaki görevimize başladık. O.Ç. araçta bulunan sabit silahı kullanmakla, U.İ. cobra isimli aracın şoförü ve unsur amiri olarak, ben ve M.N.G unsur personeli olarak görevliydik. Göreve giderken Mardin Özel Harekat Müdürlüğünce tarafıma zimmetlenen ancak ekipteki tüm arkadaşların kullanabileceği, ismini shotgun olarak bildiğim pompalı av tüfeğini ve 25 adet bu tüfeğe ait 12 kalibrelik av fişeğini yanıma aldım. Ayrıca yanımızda altında 37- 38 mm'lik gaz atmaya yarayan langher takılı sigsauer vardı. Ayrıca arkadaşlarım ile bende şahsi tabancalarımız vardı. Görev yerinde bir ara birkaç çocuk yanımıza geldi ve sohbet ettik. Daha sonra 10-15 kişilik çocuk grubu bize taraf taş atmaya başladı. Unsur amirimiz U.İ. bana ve M.N.G'ye çocukların bulunduğu tarafa aşırtmalı gaz atmamızı söyledi. M.N.G. aracın sol tarafındaydı. Benim başımda siyah bir bere vardı. M.N.G. çocukların üzerine aşırtmalı bir gaz attı. Bu atıştan sonra M.N.G aracın arka tarafına gelerek burada bulunan av tüfeğini aldı. Kendi silahını bıraktıktan sonra benim arka tarafımdan aracın ön sağ tarafına geçti. Ben de gözetlemek için M.N.G.'nin bulunduğu yere doğru geçtim. Çocukların bulunduğu yere aşırtmalı bir şekilde gaz attım. Daha sonra M.N.G. pompalı tüfeğiyle çocuklardan tarafa hedef gözetmeksizin 3- 4 el ateş etti. Ateş ettiği esnada M.N.G.'nin başında siyah bir bere vardı. Ateş etmesiyle birlikte yolun karşısında duran bir çocuk yere düştü. Çocuğun vurulduğunu ve M.N.G.'nin ateş ettiğini, ben ile birlikte U.İ..de net şekilde gördü. O.Ç. ise kameradan çocuğun net bir şekilde düştüğünü gördü. Çocuğun yere düştüğünü gören U.İ. aracın sol tarafından M.N.G'ye hitaben 'atma atma ne yaptın sen' dedi. Daha sonra çocuğun düştüğü yere iki kişi geldi. Birisi çocuğu kucağına alıp gitti. O sırada M.N.G. elindeki silahı araca bıraktı ve biz de karakola geri döndük. Ancak M.N.G.'nin karakola nasıl döndüğünü görmedim. Karakola döndükten sonra unsur amirimiz bizden sorumlu kişi ile görüştü. Bu görüşmeden sonra M.N.G. başına bir kar maskesi taktı ve ateş ettiği noktaya gitti. Buradan langher ile attığımız gaz kapsülleri ile kendisinin pompalı tüfek ile attığı boş gaz fişeklerini toplayıp getirdi ve karakolun içine bir yere gömdü."

'Kimsenin tutuklanmayacağını düşünüyorduk'

Olaydan sonra amirleri tarafından karakol bahçesine toplandıklarını belirten H.V., "Olayın detaylarını anlattıktan sonra benim üzerime zimmetli olan pompalı av tüfeği ve kalan fişekler diğer görevli arkadaşlara devredildi. 19 Ocak'ta görevimiz bittikten sonra Mardin'e döndük. Göreve geldikten sonra bana verilen av tüfeğini depodaki görevli arkadaşa teslim ettim. Sonuç itibariyle hem arkadaşımız M.N.G.'nin yanmaması, hem de ekipten herhangi bir arkadaşa zarar gelmemesi için bu ifadeyi verdim. Ben tutuklanınca her şey değişti. Çünkü biz bu dosyada kimsenin tutuklanmayacağını düşünüyorduk. Yapmadığım bir suç için cezaevindeydim. Bu nedenle ifademi değiştirdim ve tüm yönleriyle olayı size anlattım. Kesinlikle Nihat Kazanhan'ı ben öldürmedim. Nihat Kazanhan'ın ölümünden sorumlu kişi M.N.G.'dir. Olayı ilk günden beri bilip söylemediğim için pişmanım."

H.V. bu ifade üzerine tahliye edildi. H.V.'nin ifadesinde Nihat Kazanhan'a ateş ederek öldürdüğünü öne sürdüğü özel harekat polisi M.N.G. ise Ankara'da tutuklanmıştı.