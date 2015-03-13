Dört polise '12 yaşındaki Nihat Kazanhan cinayetini niye bildirmedin' davası

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın arkadaşlarıyla oyun oynarken polis ateşiyle vurulması sırasında olay yerinde bulunan dört polise 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçundan dava açıldı.

Cizre'de 14 Ocak 2015 tarihinde mahalledeki arkadaşlarıyla oyun oynarken polisin pompalı ateşi sonucunda 12 yaşındaki Nihat Kazanhan kafasından vurularak hayatını kaybetmiş, olay sonrasında polis memuru Hayri Vural kasten adam öldürmek suçuyla 27 Ocak 2015 tarihinde tutuklanmıştı. 16 Şubat’ta Vural Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ek ifadesinde üzerine zimmetli olan pompalı tüfekle polis memuru Mehmet Nurbaki Göçmez’in Kazanhan’a ateş ettiğini söyleyince tahliye edildi.

‘Gaz kapsüllerini karakolun bahçesine gömdü'

İlk olarak 27 Ocak 2015 tarihinde Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade veren Vural ifadesinde kendisinin ve arkadaşlarının Kazanhan’a ateş etmediklerini, ancak Mehmet Nurbaki Göçmez’in Nihat ve arkadaşlarına gaz attığını söyledi. Ancak Vural kasten adam öldürme iddiasıyla tutuklanınca 16 Şubat’ta Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı’na ek ifade verdi. Ek ifadesinde arkadaşı Mehmet Nurbaki Göçmez’in kendi adına zimmetli pompalı tüfekle Kazanhan ve arkadaşlarına üç-dört el ateş ettiğini söyleyen Vural, karakola döndükten sonra Göçmez’in olay yerine gittiğini ve pompalı tüfekle attığı gaz kapsüllerini topladığını, Göçmez’in gaz kapsüllerini karakolun bahçesine gömdüğünü söyledi. Vural ifadesinde olay sonrasında Göçmez ile kendi aralarında konuştuklarını, Kazanhan vurulduğu anda kendilerini kayıt altına alan bir kameranın olmamasını değerlendirdiklerini söyledi.

4 polise daha dava açıldı

16 Şubat’taki ek ifadesi sonrasında Vural serbest bırakılırken, Kazanhan’a ateş eden Göçmez ise kasten adam öldürmek suçu iddiasıyla tutuklandı. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Vural için kasten adam öldürmek iddiasıyla açılan soruşturmaya takipsizlik kararı verdi. Ancak Kazanhan’ı vurulurken olay yerinde bulunan Vural ve diğer üç polis memuru hakkında Cizre Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘ kamu görevlisinin suçunu bildirmeme’ suçuyla dava açıldı.

‘Takipsizlik kararına dava açacağız'

Cizre Başsavcılığı tarafından verilen takipsizlik kararına itiraz edeceklerini söyleyen avukat Filiz Ölmez sözlerine şu şekilde devam etti: ‘’yargılamayla ortaya çıkacak bir durumla ilgili savcılığın takipsizlik kararı verilmesi usule aykırıdır. Vural ilk ifadesinde kimsenin ateş etmediğini söylerken, sonraki ifadesinde arkadaşının ateş ettiğini söylüyor. Ancak arkadaşını korumak için gerçeği söylemediğini de beyan ediyor. Savcılığın suçu ve suçluyu koruyan Vural’ın beyanına bu kadar güvenmesi doğru değildir. Ayrıca bir polis memuru suçüstü halinde suça müdahale etmekle yükümlüdür. Dolayısıyla Kazanhan olayında polis memuru Hayri Vural arkadaşına müdahale etmeyerek görevini ihmal etmiştir. Başsavcılık tarafından verilen takipsizlik kararına itiraz edeceğiz.”