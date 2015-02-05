Kazanhan'ın vurulma görüntüsünün ardından Cizre Emniyeti'nde 'kim sızdırdı 'soruşturması

Cizre’de 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ı vurduğu iddia edilen ve tutuklanan özel harekat polis memuru Hayri Vural’ın, Mardin’den geçici görevle olay günü Cizre’ye gittiği öğrenildi, görüntülerin sızdırılması üzerine ise Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde soruşturma başlatıldı.

Cizre’de 14 Ocak günü Nihat Kazanhan’ın vurulması üzerine bölgeye gönderilen 4 müfettişin sunduğu raporda, olay günü bölgede küçük bir grubun eylem yaptığı ve güvenlik birimlerinin içinde bulunduğu zırhlı araçların tespit edildiğini vurgulanarak şöyle denildi: “Olay yerindeki aracın içindeki güvenlik görevlilerinin gaz kullandığı ve gaz kullanımından kısa süre sonra olayın meydana geldiği görülmektedir. Görüntü incelemesinde de ölüme neden olan ateşli silahtan çıkan kurşunun zırhlı araçların bulunduğu bölgeden geldiği tespiti yapılmıştı. Burada küçük bir grubun eylem yaptığı, ölen kişinin grubun dışında yol kenarında durduğu görülmekte. Bu tespitlerin ardından güvenlik birimlerinin neden gaz kullandığı ve ateş ettiği değerlendirilmeli.”

Kel ve bıyıklı

Müfettiş raporlarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Kazanhan’ın vurulduğu bölgede olay günü Mardin’den geçici görevle Cizre’ye gelen, içerisinde Özel Harekat Polisleri Hayri Vural ile O.Ç. ile U.İ.’nin bulunduğu zırhlı araç tespit edildi. Polislerin ifadelerinin alınmasının ardından Kazanhan’ın ölümüne neden olan merminin çıktığı silahı kullandığı iddia edilen Hayri Vural tutuklandı. Yapılan incelemede, Özel Harekat Polisi’nin Cizre’deki görevlerini tamamladığı ve dönüş yoluna geçtikleri sırada olayın meydana geldiği öğrenildi. Vural’ın kullandığı silah da kriminal incelemeye gönderildi. Nihat Kazanhan’ın babası Mehmet Emin Kazanhan ise “Kasti olarak çocukların karşısına çıkmış. Bir çocuk taş atsın vs. Ondan sonra çocuklara ateş açıyorlar. Görgü tanıklarına göre birisi kel kafalı ve bıyıklıdır, bu kişi silahını çıkarıyor ve silahın üzerine de dürbün takıyor. Sonra çocuklara 1-2 defa nişan alıp ateş ediyor. Bunu yapanların IŞİD’den ne farkı var?” dedi.