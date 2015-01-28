Nihat Kazanhan'ın öldürülmesine ilişkin bir polis gözaltına alındı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıkan 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ın öldürülmesiyle ile ilgili bir polis gözaltına alındı.



Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 14 Ocak günü polisler tarafından açılan ateş sonucu öldürülen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan öldürülmesi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Hayri B. isimli polisin gözaltına alındığı belirtildi.



imctv.com'un haberine göre, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 14 Ocak’ta polis tarafından öldürülen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’la ilgili yürütülen soruşturmaya savcılık tarafından gizlilik kararı konuldu.



Kazanhan’ın öldürülmesine ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, “Bazı güvenlik görevlileri kusurlu olabilir” açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan Nihat Kazanhan'ın öldürülme anına yönelik görüntüler bugün yayınlanmıştı.