Niğde’deki saldırının zanlısı 50 dolara ekmek alınca yakalandı

Niğde’de bir astsubay ile 1 polisin öldüğü saldırının ardından kaçan 3. zanlı,Ulukışla ilçesindeki Köşkönü köyünde 50 dolara ekmek alınca yakalandı.

Niğde'de de 1 astsubay ve 1 polisi öldüren, 1 şoförü öldüren ve 7 askeri de yaralayan saldırganların kimlikleri saptandı. Yaralı 2 saldırgandan E.S.'nin (18) Arnavutluk, Ç.R.'nin (23) de Kosova uyruklu olduğu ortaya çıktı. Saldırının ardından kaçan Arnavut vatandaşı terörist E.A. ise dün sabah Köşkönü Köyü'nde yakalandı. İddiaya göre, gizlice camiye giden E.A., sabah cemaatle namaz kıldı, ardından da bakkaldan ekmek alıp 50 dolar verdi. Paranın üstünü almayan E.A.'dan şüphelenen bakkal, durumu jandarmaya bildirdi. E.A., gözaltına alındı. Teröristlerin Suriye'de faaliyet gösteren bir gruptan olduklarını açıklayan İçişleri Bakanı Efkan Ala, "Oradaki terör örgütlerinden birine ait olduğu konusunda kuşku yok. Mühimmatların nasıl girdiğini araştırıyoruz" dedi.