T24 LogoT24 Logo
Gündem

Niğde’deki saldırının zanlısı 50 dolara ekmek alınca yakalandı

Bir astsubay ve bir polisi öldüren üç zanlıdan sonuncusu 50 dolara ekmek alırken yakalandı

22 Mart 2014 09:24

Niğde’de bir astsubay ile 1 polisin öldüğü saldırının ardından kaçan 3. zanlı,Ulukışla ilçesindeki Köşkönü köyünde 50 dolara ekmek alınca yakalandı.

Niğde'de de 1 astsubay ve 1 polisi öldüren, 1 şoförü öldüren ve 7 askeri de yaralayan saldırganların kimlikleri saptandı. Yaralı 2 saldırgandan E.S.'nin (18) Arnavutluk, Ç.R.'nin (23) de Kosova uyruklu olduğu ortaya çıktı. Saldırının ardından kaçan Arnavut vatandaşı terörist E.A. ise dün sabah Köşkönü Köyü'nde yakalandı. İddiaya göre, gizlice camiye giden E.A., sabah cemaatle namaz kıldı, ardından da bakkaldan ekmek alıp 50 dolar verdi. Paranın üstünü almayan E.A.'dan şüphelenen bakkal, durumu jandarmaya bildirdi. E.A., gözaltına alındı. Teröristlerin Suriye'de faaliyet gösteren bir gruptan olduklarını açıklayan İçişleri Bakanı Efkan Ala, "Oradaki terör örgütlerinden birine ait olduğu konusunda kuşku yok. Mühimmatların nasıl girdiğini araştırıyoruz" dedi. 

ETİKETLER

niğdesaldırıaskerastsubaypolisışidhaber

İlgili Haberler

İçişleri Bakanı Ala: Niğde saldırısı şüphelileri batı ülkeleri uyruklu

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Niğde'de Jandarmaya yapılan silahlı saldırıdan sonra yakalanan iki şüpheli için 'uyrukları batı ülkelerinden' dedi

Niğde saldırganları nasıl yakalandı?

Niğde'de 3 kişinin ölmesi ile sonuçlanan saldırıyı düzenleyen saldırganlardan iki yakalanarak hastaneye götürüldü. Saldırganların arapça konuştukları belirtildi

Niğde'deki saldırganların ikisi Arnavut, biri Kosovalı

Niğde'de gerçekleşen saldırıyla ilgili 3. zanlının da yakalandığını belirten Efkan Ala, saldırganlardan ikisinin Arnavut, birinin ise Kosova doğumlu olduğunu söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24