Niğde'deki saldırganların ikisi Arnavut, biri Kosovalı

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Niğde’de bir asker ile bir polisin hayatını kaybettiği saldırının ardından kaçan üçüncü zanlının Pozantı civarında yakalandığını bildirdi. Ala, olaya karışan saldırganlardan ikisinin Arnavut, birinin Kosova doğumlu olduğunu ve Arapça konuştuklarını söyledi.

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde jandarma ve polis, dün saat 11.00 sıralarında, Ulukışla-Adana Otoyolu’nun Gedelli Viyadüğü’nde oluşturduğu uygulama noktasında Hatay plakalı bir taksiyi durdurdu. İddiaya göre, aranmak istenen taksiden inen 3 kişi, Kalaşnikof tüfeklerle ateş açtı, el bombası attı. Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Adil Kozanoğlu (29) ve Polis Memuru Adem Çoban’ın hayatını kaybettiği olay yerine takviye jandarma gitti. Çatışmada 5 askeri de yaralayan teröristler, olay yerinde bulunan bir kamyonun şoförü Turan Yaşar’ı (55) da öldürüp araçla kaçtı.

1 yolcu yaralandı

Mersin’den Ankara’ya giden yolcu otobüsü de çatışmanın ortasında kaldı. Yolculardan Kamil Nayman (32) açılan ateşte kolundan yaralandı. Yolculardan Gazi Eser, “Çatışma sırasında eşim ve çocuğumu koltuğun altına yatırdım. Diğer yolcular da yattılar. Bir yolcu meraklanıp baktığında kolundan yaralandı. Çatışmanın ortasında kalmıştık. O sırada şoför hızla uzaklaştırdı. Yoksa çok can yanabilirdi’’ dedi.

Tekbir getirdiler

Yaralanan teröristler tedavi olmak için Eminlik köyündeki Acil Sağlık İstasyonu’na gittiler. Kamyondaki iki kişinin “doktor doktor” diye bağırdığını belirten köylüler, bu kişileri sağlık ocağına götürdüklerini ve jandarmaya haber verdiklerini anlattı. Köylülerden Mahmut Çelik, “Kim olduklarını bilmediğimiz için yardım etmek istedik. Araçtan çıkarttık silahlarını bırakmadılar ve boyunlarına astılar. Önce jandarma ardından da polis Özel Harekat timleri geldi. 2 kişiyi alıp, ambulansla götürdüler” dedi. Köylüler, jandarma tarafından götürülürken teröristlerin ‘Allahu ekber’ diye tekbir getirdiklerini söylediler.

Hastanede linç girişimi

Suriyeli olabilecekleri üzerinde durulan, Türkçe konuşamayan teröristler, Niğde Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Saldırı haberini alan halk hastane önünde toplandı. Kalabalık teröristleri linç etmek istedi. Polis biber gazı ve TOMA’yla kalabalığı dağıttıktan sonra teröristler hastaneye alınabildi. Başına isabet eden kurşun nedeniyle durumu ağır olan Er Selahattin Menteş, Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Bir terörist aranıyor

Teröristlerin üzerinde ve takside 7 el bombası, 3 Kalaşnikof, 3 tabanca, 2 susturucu, 3 kasatura, telsiz ele geçirildi. Kaçan teröristin yakalanması için gün boyu operasyonlar sürdü. Gece de gece görüşlü helikopter desteğiyle aramalara devam edildi.

IŞİD militanları

Saldırganların Suriye’de rejime karşı savaşan terör örgütü El Kaide bağlantılı Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) üyesi olduğu ileri sürüldü. Saldırganların Suriye’de IŞİD’in kontrolündeki Atmeh bölgesinden Hatay üzerinden Türkiye’ye girdikleri kaydedildi. Saldırganların, Hatay’dan İstanbul’a gitmek için anlaştığı taksiyi 2 bin 500 lira karşılığında kiraladıkları belirlendi. Saldırganların İstanbul’da Nevruz kutlamaları veya seçim mitinglerine yönelik saldırı gerçekleştirerek kaos yaratmak istedikleri ileri sürüldü. Jandarma İstihbaratı’nın 23 Şubat’taki istihbarat raporunda IŞİD’in Türkiye’ye saldırı hazırlığında olduğu ve bunun için de Türkiye’ye militan göndereceği belirtilmişti. Türkiye’ye yönelik saldırı hazırlığında olup olmadığı araştırılan saldırganların Arapça konuştukları da bildirildi. Olay üzerine Ankara’da acil terör zirvesi yapıldı.

İkisi Arnavut, biri Kosovalı

İçişleri Bakanı Efkan Ala, saldırının ardından kaçan üçüncü zanlının Pozantı civarında yakalandığını bildirdi. Ala, olaya karışan saldırganlardan ikisinin Arnavut, birinin Kosova doğumlu olduğunu ve Arapça konuştuklarını söyledi.