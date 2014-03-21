Niğde saldırganları nasıl yakalandı?

Niğde'nin Ulukışla İlçesi'nde otoyoldaki yol kontrolü sırasında çıkan çatışmayla ilgili ilk bilgiler Ankara'ya ulaştı. Resmi kaynaklara ulaşan bilgilere göre; saldırıda bir jandarma astsubay, bir polis memuru ve bir vatandaş hayatını kaybetti. Üç saldırgandan ikisi yaralı olarak ele geçirildi. Üçüncü saldırgan için ise arama sürüyor. Hastaneye götürülen saldırganların arapça konuştukları belirtildi.

Milliyet'in haberine göre, saldırı olayı özetle şöyle meydana geldi:



Üç kişi, Ford Kango tipi bir kamyoneti sürücüsüyle birlikte gasp etti. Saldırganlar bu araçla Niğde - Ulukışla Çifteköy Çelenler Deresi Mevkii'nde, yol kontrolü yapan jandarmanın üzerine, uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Bu saldırı sırasında bir jandarma uzman çavuş ile bir jandarma astsubay yaralandı. Çatışmada, kamyonetin sahibi olan vatandaş da hayatını kaybetti.

3 saldırgan ateş ederek kaçmaya başladı. Saldırganlar Eminli Köyü'ndeki Sağlık İstasyonu'nda kıstırıldı. Burada saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Bir jandarma astsubay ile bir polis memuru bu çatışma sırasında hayatını kaybetti. Saldırganlardan ikisi ağır yaralı olarak ele geçirildi. Biri ise kaçtı. Bölge güvenlik güçleri tarafından ablukaya alındı.

Çatışma sonucunda toplam 7 kişi yaralandı.

Sağlık çalışanlarını rehin aldılar

Buradan gasp ettikleri kamyonetle kaçan saldırganlardan 1’i de yaralı halde Ulukışla İlçesi Eminlik 112 Acil Servis’e getirildi. Saldırganlar, sağlık çalışanlarını rehin alıp, arkadaşlarının tedavi edilmesini istedi. Bu bilgi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve asker sevk edildi, olay yeri çembere alındı. Saldırganlar teslim olmayınca burada da çatışma çıktı. Saldırganlardan 2’si yaralı olarak yakalanırken, 1’i ise kaçtı. Kaçan saldırgan aranıyor.

Beşir Atalay: Suriye notu var

Saldırıya ilişkin Habertürk'e açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, "Bana gelen bilgilerde 'Suriye' notu var. Seçime doğru giden ortamda askerimizin ve polisimizin şehit olması çok vahim olay. Seçim ortamını bulandırıyor olabilirler" dedi.

İçişleri Bakanı Efkan Ala ise, faillerin batı ülkeleri uyruklu olduğu bilgisini paylaştı.

Saldırganlara linç girişimi

Ulukışla Adana otoyolundaki silahlı saldırının ardından yaralı yakalanan saldırganlar Niğde Devlet hastanesine getirildikleri sırada kalabalık bir grup tarafından linç edilmek istendi. Polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Üç saldırgan yabancı uyruklu

Niğde Valisi Necmeddin Kılıç, Niğde'deki güvenlik güçlerine saldırı ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Yabancı uyruklu üç terörist, rutin yol kontrolü yapan jandarma görevlisine ateş açtı.”

“Daha sonra takviyeye gelen jandarma ve emniyet görevlilerine de ateş açan teröristler oradaki bir kamyon şoförünü öldürüp, kamyonetle kaçtı.”

“Kaçanlar bir süre sonra yaralı olarak bir sağlık ocağında ele geçirildi. Şu anda bir asker bir polis memuru ve bir de sivil vatandaşımız olmak üzere 3 kaybımız var.”

Sırt çantası cephanelik gibi

İki saldırgan, üzerlerinde 1 kaleşnikof ve 2 el bombasıyla yakalandı. Araçtaki sırt çantasının içinde de 3 tabanca, 5 el bombası, 2 kaleşnikof, 2 susturucu, 3 kasatura, telsiz, batarya gibi teçhizatlar çıktı.

Yaralılardan 4'ü er, 2'si uzman çavuş, 2'si de astsubay. Bir er ve bir astsubayın durumu ağır.

Hayatını kaybeden polisin kimliği belirlendi

Saldırıda hayatını kaybeden polis memurunun otoban gişelerinde görevli evli ve 3 çocuk babası Adem Çoban olduğu açıklandı.

Polisten saldırı uyarısı

Niğde'ye komşu olan Adana Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi tüm polislere saldırı ihbarı uyarısında bulunup şöyle dedi:

"Yabancı uyruklu şahısların yol güzergahı üzerindeki ekiplerimize, noktalarımıza ve polis merkezlerimize eylem yapılacağı duyumu alınmıştır. Çevre koruma görevlilerimiz uzun namlulu silahlı ve çelik yelekli görev yapacaktır. Diğer tüm ekiplerimiz daha dikkatli ve duyarlı olacaktır."

Saldırganlar nasıl yakalandı

Olay yerinden kamyonla kaçan 2 yaralı saldırgan Ulukışla İlçesi'ne bağlı Eminlik Köyü'ndeki 3 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda tedavi olurken yakalandı. 55 K 0988 plakalı kamyonun köye geldiğini ve içinde bulunan 2 kişinin 'doktor doktor' diye bağırdığını belirten köylüler, kim olduklarını bilmedikleri bu kişileri araçtan indirerek sağlık ocağına götürdüklerini ve durumu da jandarmaya bildirdiklerini söyledi. Köylülerden 41 yaşındaki Mahmut Çelik, saldırganların yakalanmasını da şöyle anlattı:

"Köye gelen kamyonda bulunan 2 kişi 'doktor doktor' diye bağırdı. Biz yardıma koştuk, ellerinde kalaşnikof silah ve ceplerinde el bombası vardı. Kim olduklarını bilmediğimiz için yardım etmek istedik. Araçtan çıkarttık silahlarını bırakmadılar ve boyunlarına astılar. Sağlık ocağına götürdük burada ilk tedavileri yapıldı. Jandarmaya da bilgi vermiştik. Önce jandarma ardından da polis özel hareket timleri geldi. 2 kişiyi alıp, ambulansla götürdüler. Türkçe bilmeyen bu kişilerin terörist olduklarını öğrendik."

Tanık köylüler anlattı

Köylüler, jandarma tarafından götürülürken saldırganların 'Allahu ekber' diye tekbir getirdiklerini de kaydetti. Sağlık ocağı çalışanları polis tarafından ifadelerinin alınması için Niğde'ye götürüldü.

Öldürülen şoför Kırıkkaleli

Bu arada saldırganların gasp ettiği kargo şirketine ait kamyonun ön camında 24 kurşun izi, yan camlarının kırık ve lastiğinin patlak olduğu görüldü. Olay yerine gelen firma görevlileri aracın öldürülen şoförünün Kırıkkale nüfusuna kayıtlı Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Turan Yaşar olduğunu söyledi.

Aynı yetkili, aracın Adana-Kayseri-Ankara hattında çalıştığını ancak olayın nasıl olduğu konusunda bir bilgilerinin olmadığını kaydetti.

Öte yandan Doğan Haber Ajansı Turan Yaşar'ın jandarma ile saldırganlar arasındaki çatışma sırasında değil, saldırganlar komyenti gasp ettikleri sırada öldürüldüğü bilgisini geçti.