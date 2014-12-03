Niğde saldırganları hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Niğde'nin Ulukışla İlçesi'nde 1 polis memuru ile 1 astsubayı şehit edip, gasp ettikleri kamyon şoförünü öldüren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üyesi Alman vatandaşı Benjamin Xu, İsviçre vatandaşı Çendrim Ramadani ile Makedonyalı Muhammed Zakiri hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanması için iddianame hazırlandı. Aynı dosyada bazıları Türk 8 kişi hakkında da yardım ve yataklıktan çeşitli cezalar istendi.

Geçen 20 Mart'ta meydana gelen olayla ilgili başlatılan soruşturmada Cumhuriyet savcısı iddianameyi tamamlandı. İddianamede halen Ankara Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve bir dönem Musul'daki Türk diplomatlara karşı takas edildikleri söylentileri yayılan Benjamin Xu, Çendrim Ramadani ile Muhammed Bakiri'nin 'anayasayı ihlal, 6136 sayılı yasaya muhalefet, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme, yakalanmamak amacıyla kasten öldürme, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde bulundurmak, nitelikli yağma ve kasten yaralama' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Ömer Koç’un DHA’da yer alan haberine göre, iddianamede, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde 53 kişinin öldüğü bombalı saldırı ile Niğde'deki saldırı arasında bağlantı bulunduğu iddiası yer alırken, IŞİD örgütüne ait bilgiye de yer verildi ve 3 yabancı uyruklunun, İstanbul'da eylem yapmak üzere örgütten ayrılıp yola çıktıkları anlatıldı.

Savcı, iddianameyi Niğde Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinden sonra yargılanmalarına başlanacak.

Niğde'de ne olmuştu?

Niğde'nin Ulukışla İlçesi'nde 20 Mart'ta meydana gelen olayda, K.Ö.'nün yönetimindeki taksi ile İstanbul'a gitmek üzere Hatay'dan yolan çıkan Benjamin Xu, Çendrim Ramadani ile Muhammed Zakiri, Ulukışla-Adana Otoyolu'nun Gedeli viyadüğündeki rutin yol kontrolüyle karşılaştı. Burada aracı durdurmak isteyen güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açarak Jandarma Astsubay Üstçavuş Adil Kozanoğlu ile polis memuru Adem Çoban'ı şehit edip 7 asker ve yolcu otobüsündeki 1 kişiyi de yaraladıktan sonra gasp ettikleri kamyonun şoförü Turan Yaşar'ı da öldürerek kaçtılar.

Çatışmada yaralan ve tedavi için Eminlik Köyü'ndeki 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na giden teröristlerden 2'si burada, diğeri de Köşkönü Köyü'nde yakalandı. Teröristlerin üzerinde ve gasp ettikleri kamyonda yapılan aramada 3 kalaşnikof tüfek, 3 tabanca 7 el bombası, 2 susturucu, 3 kasatura, telsiz ve batarya ele geçirildi. Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen teröristler Ankara'ya gönderilmiş, sorgularının ardından sevk edildikleri Ankara 9'uncu Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanmıştı.