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Niğde saldırganı: Jandarmayı öldürerek sevap işledim

Niğde'de iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

24 Mart 2014 21:01

Arzu Yıldız/Ankara

Niğde Ulukışla’da iki güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı saldırının failleri tedavi gördükleri Ankara Numune Hastanesinden taburcu edilmelerinin ardından mahkemeye çıkartıldı. Gözaltı süresini hastanede doldurdukları için en yakın mahkemeye çıkartılmasına ilişkin yasal düzenleme nedeniyle Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıktılar. Mahkemede ifade veren 2 sanık tutuklanarak Sincan F Tipi Cezaevine gönderildi. İşviçre vatandaşı Cendrin Ramandi'nin sorgu sonrasında "Hepiniz müşriksiniz, jandarmayı öldürerek sevap işledim" dediği "Size ifade vermem ben sadece Allah'a hesap veririm" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Mahkemede ifade veren 2 sanık tutuklanarak Sincan F Tipi Cezaevine gönderildi. 1996 doğumlu olan İşviçre vatandaşı Cendrin Ramandi susma hakkını kullanırken, Almanya vatandaşı olduğunu belirten ve ikamet adresi olarak Berlin’i gösteren Benyamin Xu ifadesinde şunları söyledi:

“Cendrin’i tanımam. Herhangi bir örgüt üyesi değilim. Bana Kosova’ya eve gidelim dedi. Ben de kabul ettim. Sonra yola çıktık. Silahları hiç görmedim. Benim haberim yokken çantamıza koymuş. Kontrol noktasında jandarmayı görünce silahı benim sırtımın arkasında doğrultarak jandarmaya ateş etmeye başladı. Ne oldu diye sorunca kamyonu sür diye bağırdı. O esnada silahla ayağıma da ateş etti. Neden yaptın diye sorduğumda yanlışlıkla yaptığını söyledi. Olay esnasında uyuşturucu etkisindeydim. Hiçbir polisin ve jandarmanın vurulup vurulmadığını görmedim. Olayın ardından yakalandık. Hiçbir örgütün üyesi değilim. 18 yaşındayım. Serbest bırakılmak istiyorum.”

 

Mahkeme tutanağı: Sorular karşısında sakalıyla oynuyor

 

Mahkeme tutanağında şüpheli Cendrin Ramandi için ise sorgulama esnasında kendisine sorulan sorular karşısında sakalıyla oynadığı görüldü ifadesi yer aldı. Şüphelilerin “Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmaya teşebbüs, toplumu infiale sürükleme, kasten adam öldürme, ülkeye izinsiz silah ve mermi sokma, yağma” gibi suçlardan tutuklandığı öğrenildi.

 

'Jandarmayı öldürerek sevap işledim'

 

Cendrin'in sorgu sonrasında hepiniz müşriksiniz jandarmayı öldürerek sevap işledim dediği "Size ifade vermem ben sadece Allah'a hesap veririm" şeklinde konuştuğu öğrenildi. 

 

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