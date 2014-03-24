T24 LogoT24 Logo
Gündem

Niğde saldırganları Türkiye'ye kendi pasaportlarıyla girmiş

Niğde'de 3 kişinin ölümüne yol açan saldırganların Reyhanlı'dan pasaportla giriş yaptığı ve İstanbul'a gitmeye çalıştıkları belirlendi

24 Mart 2014 13:26

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde otoyolda denetim yapan jandarma ekibine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikten sonra yakalanan ikisi Arnavut biri Kosovalı üç şüphelinin El Kaide bağlantısı kesinleşti. Şüphelilerin, pasaportlarıyla resmi yollardan Türkiye’ye giriş yaptıkları ve İstanbul'a gittikleri ortaya çıktı.

Milliyet’te yayınlanan habere göre, geçen Perşembe günü yaşanan ve 2’si güvenlik görevlisi üç kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı sonrasında yakalanan üç şüphelinin sorgusu Ankara ’da devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin bağlantılarını araştıran güvenlik birimleri her üç şüphelinin de kendilerine ait pasaportlarla yasal geçiş yolunu kullanarak sınır kapısından giriş yaptığını tespit etti. Gümrükten geçiş sırasında şüphelilerin yanlarındaki çanta içindeki silah ve mühimmatın ele geçirilememesi soru işaretlerine neden olurken, zanlıların Reyhanlı’ya geldikleri buradan da İskenderun’a geçerek araç kiraladıkları anlaşıldı.

Yol boyunca araç sürücüyle hiç konuşmayan üç şüphelinin, Ulukışla’da denetim yapan jandarma ekibini gördükten sonra ihbar edildiklerini düşünerek aniden araçtan inip saldırıyı gerçekleştirdikleri, kendilerini ihbar ettikleri düşüncesiyle araç sürücüsüne 4-5 kez ateş ettikleri tespit edildi.

Teröristlerin İstanbul’da buluşacakları kişilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, yeri gizli tutulan bir adreste yapılan operasyonda, kamuflaj elbiseler ve sırt çantası ele geçirildi. Şüphelilerin Suriye’de El Kaide bağlantılı terörist faaliyetler yürüten IŞİD adlı örgüte bağlı Selefi yapılanma içinde oldukları tespit edildi.

ETİKETLER

niğdeel kaidesaldırıkendi pasaportları ile girmişler3 şehitşüpheli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24