Niğde saldırganları Türkiye'ye kendi pasaportlarıyla girmiş

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde otoyolda denetim yapan jandarma ekibine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikten sonra yakalanan ikisi Arnavut biri Kosovalı üç şüphelinin El Kaide bağlantısı kesinleşti. Şüphelilerin, pasaportlarıyla resmi yollardan Türkiye’ye giriş yaptıkları ve İstanbul'a gittikleri ortaya çıktı.

Milliyet’te yayınlanan habere göre, geçen Perşembe günü yaşanan ve 2’si güvenlik görevlisi üç kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı sonrasında yakalanan üç şüphelinin sorgusu Ankara ’da devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin bağlantılarını araştıran güvenlik birimleri her üç şüphelinin de kendilerine ait pasaportlarla yasal geçiş yolunu kullanarak sınır kapısından giriş yaptığını tespit etti. Gümrükten geçiş sırasında şüphelilerin yanlarındaki çanta içindeki silah ve mühimmatın ele geçirilememesi soru işaretlerine neden olurken, zanlıların Reyhanlı’ya geldikleri buradan da İskenderun’a geçerek araç kiraladıkları anlaşıldı.

Yol boyunca araç sürücüyle hiç konuşmayan üç şüphelinin, Ulukışla’da denetim yapan jandarma ekibini gördükten sonra ihbar edildiklerini düşünerek aniden araçtan inip saldırıyı gerçekleştirdikleri, kendilerini ihbar ettikleri düşüncesiyle araç sürücüsüne 4-5 kez ateş ettikleri tespit edildi.

Teröristlerin İstanbul’da buluşacakları kişilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, yeri gizli tutulan bir adreste yapılan operasyonda, kamuflaj elbiseler ve sırt çantası ele geçirildi. Şüphelilerin Suriye’de El Kaide bağlantılı terörist faaliyetler yürüten IŞİD adlı örgüte bağlı Selefi yapılanma içinde oldukları tespit edildi.