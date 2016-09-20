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Dünya

New York'taki saldırıdan ilginç ayrıntı; bombayı çıkarıp çantayı çalmışlar!

Bomba düzeneklerini çıkardıktan sonra çantayı alarak kaçan iki kişinin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor

20 Eylül 2016 18:37

New York Manhattan'da 29 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin soruşturma devam ederken incelenen sokak kameralarında ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Görüntülerde, iki adamın bırakılan çantanın içindeki düzeneği çıkardıktan sonra çantayı alıp ortadan kaybolduklarını görülüyor.

Cnn Türk'te yer alan habere göre, saldırının ardından ikinci bir düzenek bulunmuştu. Elde edilen ilk görüntü bir adamın bu çantayı olay yerine bırakıp gittiğini gösteriyordu. 

İlerleyen dakikaları gösteren ikinci bir sokak kamerası görüntüsü ise iki adamın sokakta gördükleri bu çantayı içindeki düzeneği çıkardıktan sonra alıp ortadan kaybolduklarını gösteriyor.

İlk bombanın patladığı 23. caddenin 4 blok ötesinde 27. caddede bulunan ikinci düzeneği (kablolarla sarılmış bir düdüklü tencere) çıkardıktan sonra çantayı alıp giden iki kişinin kimliklerinin belirlenmesine çalışıyor.

New York Polis Departmanı dedektiflerinden Robert Boyce, ''Bu iki kişinin bombayla ilişkisi olup olmadığını bilmiyoruz ancak yine de ifadelerini almak için onları arıyoruz' dedi.

İki kişinin olayla ilgisi olmadığı ve sadece çantayı çaldıkları düşünülüyor. 

Bombalama olayıyla ilgili olarak Afgan asıllı Amerikan vatandaşı Ahmad Khan Rahami (28) gözaltına alınmıştı. Rahami, uyuya kaldığı barın sahibi tarafından tanınmış ve polise ihbar edilmişti. 

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