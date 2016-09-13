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Yaşam

New York Moda Haftası’nda ilk kez tesettür defilesi yapıldı

Defilede toplam 48 tasarım sergilendi

13 Eylül 2016 19:31

New York Moda Haftası'nda ilk kez tamamı tesettür tasarımlardan oluşan bir defile yapıldı.

Endonezyalı modacı Anniesa Hasibuan'ın defilesi,  New York Moda Haftası (NYFW) çerçevesinde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, New York'un tarihi postane binası içindeki Moynihan İstasyonu Skylight salonunda düzenlendi. 

Hasibuan'ın İlkbahar/Yaz 2017 koleksiyonunun sergilendiği defile, NYFW'de tamamı tesettür tasarımlardan oluşan ilk defile olma özelliği taşıdı.

Elbiselerin tasarımında inciler, pullar ve nakışlar kullanan Hasibuan, toplam 48 tasarımını sergiledi.

 

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new york moda haftasıtesettürdefileAnniesa Hasibuan

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