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Dünya
Deutsche Welle

New York saldırısının zanlısı yakalandı

New York'taki bombalı salıdırının zanlısı yakalandı. Afgan asıllı terör zanlısının 1995'ten beri ABD'de yaşadığı bildirildi.

20 Eylül 2016 12:21


New York'taki bombalı saldırıdan sorumlu tutulan şüpheli şahıs yakalandı. New Jersey'de tutuklanan Afgan asıllı Amerikan vatandaşı Ahmad Khan Rahami hakkında polisle girdiği silahlı çatışma nedeniyle beş ayrı cinayete teşebbüs suçundan dava açıldı. Bombalı saldırı ve bulunan bombalarla ilgili olarak da ayrıca dava açılması bekleniyor. Soruşturma makamı 28 yaşındaki Rahami'nin terör zanlısı sayıldığını ve herhangi bir terör hücresiyle bağlantısının bulunmadığının anlaşıldığını duyurdu.

Cumartesi günü New York'ta meydana gelen patlamada 29 kişi yaralanmış, başka bir noktaya yerleştirilen bomba ise patlamamıştı. Aynı gün New Jersey'de de bir bomba patlamış, pazarı pazartesiye bağlayan gece ise beş bombadan biri zararsız hale getirilmeye çalışıldığı sırada infilak etmişti.

Seçim kampanyasına malzeme

Rahami'nin 1995 yılında ABD'ye yerleştiği ve 2011 yılında Amerikan uyruğuna geçtiği öğrenildi. New York Valisi Andrew Cuomo terör zanlısının eşinin Pakistan'da yaşadığını ve Rahami'nin son yıllarda sıkça Afganistan'a gittiğini açıkladı. Cuomo, Rahami'yi DNA ve parmak izlerinin ele verdiğini söyledi. Bir barın girişinde uyur vaziyette bulunan zanlı polisle giriştiği silahlı çatışma sırasında bacağından yaralanarak ameliyata alındı.

Ahmad Khan Rahami'nin akrabalarının ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı ve önceki yıllarda işlettikleri büfe yüzünden Rahami ailesinin resmi makamlarla mahkemelik olduğu öğrenildi.

Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump olayla ilgili olarak, güvenlik kontrollerinin sıklaştırılması ve ‘bu ülkeye sadece ABD'yi sevenlerin girmesine izin verilmesi' gerektiğini söyledi. Demokrat Parti'li rakibi Hillary Clinton ise, “Uyanık olalım ama korkmayalım” dedi. Clinton, teröristlerle nasıl başa çıkılabileceğini bilen tek adayın kendisi olduğunu iddia etti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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