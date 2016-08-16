New York'ta öldürülen imamın katil zanlısı yakalandı



35 yaşındaki şüphelinin ruhsatsız silah taşıdığı ortaya çıktı. Şüphelinin cinayet mahali yakınlarında karıştığı trafik kazasından sonra olay yerinden uzaklaştığı için aranmakta olduğu öğrenildi. Fail zanlısının evinde yapılan aramada silah ve cinayet sırasında üzerinde olduğu tahmin edilen kıyafet bulundu.

55 yaşındaki imam ve 64 yaşındaki refakatçisi New York'un Queens semtinde namazdan çıktıkları sırada sokak ortasında vurularak öldürülmüştü. Çifte cinayetin nedeni açıklık kazanmadı. Silahlı saldırı ABD'deki Müslümanlar arasında infiale yol açtı. Cemaat temsilcileri camilerin daha iyi korunmasını talep ettiler. Pazartesi günkü cenaze töreninden önce cemaat ‘adalet isteriz' diye bağırdı. Cinayetlerin işlendiği bölgede çoğunluğu Bangladeşli olmak üzere çok sayıda Müslüman yaşıyor.