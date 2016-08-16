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Dünya
Deutsche Welle

New York'ta öldürülen imamın katil zanlısı yakalandı

New York'ta bir imam ile yanındaki kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak 35 yaşındaki bir şüphelinin tutuklandığı açıklandı.

16 Ağustos 2016 14:10


35 yaşındaki şüphelinin ruhsatsız silah taşıdığı ortaya çıktı. Şüphelinin cinayet mahali yakınlarında karıştığı trafik kazasından sonra olay yerinden uzaklaştığı için aranmakta olduğu öğrenildi. Fail zanlısının evinde yapılan aramada silah ve cinayet sırasında üzerinde olduğu tahmin edilen kıyafet bulundu.

55 yaşındaki imam ve 64 yaşındaki refakatçisi New York'un Queens semtinde namazdan çıktıkları sırada sokak ortasında vurularak öldürülmüştü. Çifte cinayetin nedeni açıklık kazanmadı. Silahlı saldırı ABD'deki Müslümanlar arasında infiale yol açtı. Cemaat temsilcileri camilerin daha iyi korunmasını talep ettiler. Pazartesi günkü cenaze töreninden önce cemaat ‘adalet isteriz' diye bağırdı. Cinayetlerin işlendiği bölgede çoğunluğu Bangladeşli olmak üzere çok sayıda Müslüman yaşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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